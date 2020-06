González aclaró que la prohibición de ingreso en el límite con Salta fue “una decisión comunitaria”

Habilitación de minibuses

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, se refirió a la prohibición del ingreso de vehículos y personas al territorio provincial en la localidad de El Chorro, en el límite con Salta, hasta el 7 de junio próximo.Durante la conferencia de prensa de este lunes del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el titular de la cartera de Gobierno explicó que la génesis de la decisión tomada en el departamento Ramón Lista, fue discutida con las comunidades indígenas y criollas de la zona.“Fue una decisión comunitaria de quienes habitan allí y a ésa decisión se le brindó el marco normativo y jurídico desde la Municipalidad de El Chorro”, aclaró el ministro Jorge González.Indicó que “es una decisión orientada al cuidado de la salud pública de los formoseños que viven en ése departamento y se adecúa a la realidad. Nosotros tenemos ingresos a la provincia que están controlados” y recordó que “en Ramón Lista, en el límite con Salta, existen muchos caminos alternativos que son simplemente picadas, imposibles de ser custodiadas de manera ordenada si es que no se toman medidas”.En este sentido, González aseguró que los caminos de acceso a la provincia están habilitados en la ruta 81, Cañada Rica y que “en ningún momento planteamos una medida de estas características” para otros sectores del territorio provincial, porque “no está dentro de nuestro horizonte un aislamiento de esas características”, sino un ingreso administrado y ordenado.“Las características de Ramón Lista llevaron a tomar esta decisión por parte de la gente, que es muy distinta a manejarnos con un ingreso administrado y ordenado como realizamos en la provincia de Formosa”, diferenció el funcionario provincial y aseguró: “Es una muy buena decisión porque, además, hay que tener en cuenta un montón de aspectos que fueron previamente trabajados y se orientan a garantizar, por ejemplo, el abastecimiento”.Por otro lado, consultado por una usuaria de redes sociales sobre la habilitación de minibuses para traslados desde el interior de la provincia, González argumentó: “Estamos sometidos a un régimen normativo que estableció el Estado Nacional”.Dicho documento, emitido a través del Ministerio de Transporte, establece no habilitar los transportes públicos ni privados de pasajeros interjurisdiccionales, a excepción de colectivos urbanos, con una cantidad de pasajeros limitada.“Hasta que el Estado nacional no modifique esa decisión, esta posibilidad continuará en esa línea”, afirmó el ministro.Respecto al anuncio del gobierno nacional de un nuevo permiso de circulación para la ciudad y provincia de Buenos Aires, el ministro González expuso que “no es necesaria la renovación” en Formosa.“Nosotros tenemos los permisos provinciales que están en plena vigencia, así que esa decisión de la modificación de los permisos es para otras jurisdicciones que no tienen el régimen que tenemos en nuestra provincia”, señaló.Por último, el ministro de gobierno, reiteró que las salidas recreativas dispuestas en las excepciones provinciales, de lunes a viernes entre las 14 y 18 horas en un rango de 500 metros del domicilio de la persona, no tiene un tope de edad.Es decir, que pueden disponer de esa circulación tanto los adultos, como los adultos mayores que lo necesiten.[16:36, 1/6/2020] Mariana Sosa: 1 de Junio: El derecho a una infancia plena y felizDesde Niñez, Adolescencia y Familia se recalcó que el Estado provincial garantiza y hace cumplir los derechos de la población infantil formoseña; a la vez informó que la línea 102 funciona las 24 horas del díaLa directora de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de la Comunidad, doctora Mónica Nogueira, recalcó en el Día Internacional de la Infancia que “es muy importante concientizar a las personas que todo tiene que estar abocado a facilitar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.El Día Internacional de la Infancia, fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956, consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero; la ONU acordó que cada país debería promover actividades que involucren de manera directa a los más pequeños de cada casa.En este marco, Mónica Nogueira indicó que en Formosa “tenemos cinco residencias de menores: La Casita, que alberga niños y niñas de cero a seis años de edad; luego el de Varones y Niñas de seis a 13 años de edad; de adolescentes mujeres Renacer, de 13 a 18 años; y de adolescentes varones de 13 a 18 años”. Respecto al número de personas que viven en las residencias, la funcionaria del Ministerio de la Comunidad aclaró que “el número varía porque los ingresos y egresos continúan aún en cuarentena”.Línea 102Además, informó que la línea 102 se encuentra disponible las 24 horas y cuenta con psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, técnicos en infancia y muchos otros agentes con experiencia en el área de niñez, quienes están capacitados para tratar problemáticas de la infancia, abuso sexual, maltrato infantil, adicciones, intentos de suicidio y violencia.Valoró las decisiones políticas del Gobierno de Formosa en pos de garantizar y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bases para su formación y desarrollo. “Nuestro gobernador Gildo Insfrán siempre da mucha importancia a las políticas públicas de infancia, por ejemplo a través del Ministerio de la Comunidad el Gobierno garantiza el derecho a la alimentación con el Plan Provincial Nutrir y, a su vez, este programa ayuda a los productores de la provincia a que trabajen en su tierra y provean de productos sanos a las familias formoseñas”.Asimismo, Nogueira aseguró que en las residencias, los menores se encuentran protegidos y sus derechos de alimentación, educación, esparcimiento, salud, son garantizados. “Si bien es el último eslabón que un niño deba ingresar a una residencia, una vez ahí ellos son restituidos en todos sus derechos”, y resaltó el “compromiso y el amor que los técnicos, regentes y cocineros y cocineras, operadoras tienen hacia los niños. Se nota mucho el trabajo que ellos hacen”.La funcionaria explicó que de presentar alguno/a de los residentes fiebre, se llamaría al 107 para que sean asistidos/as dentro de la residencia.Sobre el final, la funcionaria destacó el trabajo mancomunado con los ministerios, al afirmar que “todos ponen su granito de arena para que los niños estén bien”.