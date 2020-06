Formosa no registró ningún caso de COVID-19 en las últimas 24 horas

En la provincia totalizan 36 casos positivos diagnosticados: dos mujeres y 34 hombresEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este lunes 15 que “en las últimas 24 horas no se han confirmado casos positivos a coronavirus”. Se procesaron 244 muestras, arrojando todas ellas resultados negativos.Así lo certificó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, al efectuar la lectura del parte informativo 94.También participaron de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.“Informamos que en las últimas 24 horas no se han confirmado casos positivos a coronavirus”, confirmó el titular de la cartera de Gobierno, detallando que en las últimas 24 horas se procesaron 244 muestras, arrojando todas ellas resultados negativos a COVID-19.De esta manera, se completó la totalidad de test realizados a las personas alojadas en la Escuela de Cadetes de la Policía y en el Polideportivo Policial, donde estuvieron ubicados respectivamente los casos positivos de la médica con su marido, y el padre el niño derivado de la ciudad de Buenos Aires.También dieron negativo los test realizados al personal de seguridad, de salud, auxiliares y de apoyo que trabajan en dichos centros, al igual que el personal en los controles conjuntos de General Mansilla y de la UPAC que intervinieron en la atención al ingreso de las personas que dieron posteriormente resultado positivo a coronavirus.Estos datos ratifican el riguroso cumplimiento de los protocolos para el control en los ingresos a la provincia, la atención en los Centros de Alojamiento Preventivos y la responsable utilización de los elementos de protección personal por parte de quienes trabajan en los distintos servicios de dichos lugares.A su vez, de los tres casos sospechosos reportados este domingo, la niña de un año internada en el Hospital de la Madre y el Niño arrojó resultado negativo a COVID-19. De los dos casos restantes, se aguardan sus resultados para el transcurso de la jornada.Asimismo, se incorporó un nuevo caso sospechoso para estudio: se trata de una mujer de 42 años, que ingresó el día 9 de junio a la provincia, con test negativo a coronavirus en ese momento, que presentó dificultad respiratoria, razón por la cual fue aislada en el Hospital de Alta Complejidad donde se le toman las muestras para un nuevo análisis.De igual manera, este domingo, siete jóvenes alojados en el Centro Juan Pablo II, con resultados negativos coronavirus en los análisis realizados durante la semana, presentaron molestias gastrointestinales, por lo que fueron evaluados en el Hospital Distrital Nº 8, quedando aislados allí cinco de ellos y retornando dos nuevamente al centro.Atento a ello, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 36 casos positivos de COVID-19 diagnosticados: dos mujeres y 34 hombres.La totalidad de estas personas continúan internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general: nueve presentan síntomas leves y 27 evolucionan sin síntomas.Con los análisis de búsqueda activa y estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 1644 test realizados, con una positividad de 2,19%.Fueron controladas 14.861 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 276 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 10.597 vehículos y se secuestraron 63 de ellos y dos embarcaciones.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron ocho automóviles y 22 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 307 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informa que durante la semana fueron fiscalizados 93 comercios, labrándose 176 actas de infracción, con secuestro de 6.700 kilos de alimentos no aptos para el consumo, y clausura preventiva de 11 comercios.En relación a los controles realizados por la Municipalidad de Formosa se clausuraron preventivamente seis locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación a la lucha contra el dengue ese martes 16 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en localidades del interior provincial y capital.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en los barrios Lagunita de Pirané, 55 Viviendas, Nazareno y La Piedad de Clorinda e Independencia, Mariano Moreno, Guadalupe y San Juan I de Formosa capital.El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se realizará en el barrio San Juan I.“Comprovincianos, los datos objetivos recabados e informados hasta la fecha nos indican que las acciones de detección, bloqueo y control están siendo efectivas”, se subrayó desde el Consejo, marcando que “esto se refleja en la ausencia de casos positivos en el día de la fecha, que tiene como correlato a los 244 resultados negativos de las últimas 24 horas, incluyendo a las personas alojadas en los centros mencionados, así como al personal de salud, seguridad, auxiliares y de apoyo que se desempeñan en ellos.En esa línea se destacó que “la implementación rápida de estos protocolos ha sido clave la tarea persistente y comprometida del personal del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. En ellos, vaya nuestro homenaje a los bioquímicos y bioquímicas en su día”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, se instó por último.