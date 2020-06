Explican el impacto de la cuarentena en el tratamiento de las adicciones

El titular del IAPA, señaló que hay aspectos positivos y otros no tanto, a la hora de analizar el comportamiento de jóvenes y adolescentes.La cuarentena por la pandemia de coronavirus es una situación totalmente atípica, que modificó la forma de vida de las personas, sobre todo en las primeras etapas del aislamiento. Al respecto, el administrador general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), el licenciado Marcelo Kremis, se refirió al tema vinculándolo al tratamiento de las adicciones en adolescentes y jóvenes.El IAPA es un organismo provincial que brinda asistencia y contención a aquellos jóvenes con adicciones a distintos tipos de sustancias o estupefacientes, así como también se ocupa de llevar adelante campañas de prevención en todo el territorio formoseño.Justamente en este contexto de pandemia de coronavirus se vienen realizando diferentes estudios, a nivel nacional a través del Observatorio Argentino de Drogas y el Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), y en la Provincia el IAPA. “Hay aspectos positivos y otros no tanto a tener en cuenta”, dijo el licenciado Kremis en tal sentido.Sobre los aspectos positivos, que se fueron dando en las personas que reciben una contención por parte del organismo provincial, detalló que “los jóvenes tienen un contacto mucho más estrecho con sus familias, lo que genera un refuerzo de los vínculos afectivos y el desarrollo de actividades que antes no se les prestaba mucha atención”. Citando como ejemplos, que las personas en tratamiento se dedicaron en este tiempo a estudiar algo, o a realizar alguna tarea doméstica.En cuanto, a los aspectos negativos, enunció el titular del IAPA: “En algunos casos han habido algunas afectaciones en el estado de ánimo, como mayor ansiedad, angustia”.No obstante, en este punto, el profesional lo vinculó con la situación del aislamiento, “ya genera por supuesto una retracción de los movimientos que se venían desarrollando especialmente en las relaciones sociales”, advirtiendo además que “en el caso de los tratamientos por adicciones encontramos también en la población que nosotros asistimos una restricción en cuanto al consumo”.