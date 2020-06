Con el acento puesto en la producción, Riacho He Hé celebró su 111º aniversario

“Hoy nuestros paipperos son un emblema en cuanto a la producción de alimentos para el Plan Provincial Alimentario Nutrir”, subrayó el jefe comunalLa localidad de Riacho He Hé conmemoró este 24 de junio el 111º aniversario de su fundación, marco en el que su actual intendente, Rubén Solalinde, destacó el marcado desarrollo que experimentó esa población merced a las significativas obras y las herramientas productivas promovidas por la gestión del gobernador Gildo Insfrán.“Celebramos el aniversario 111º de nuestra querida localidad que se fundó el 24 de junio de 1909”, resaltó el jefe comunal riachense, marcando que por la pandemia del COVID-19 en esta oportunidad “el festejo es diferente a años anteriores, no obstante de igual manera hemos hecho el izamiento de los pabellones en la plaza, respetando todas las normas de cuidado y prevención”.Indicó que “los festejos los realizamos en forma virtual, desde nuestras casas”, acentuando que “las familias han entendido eso y se han sumado a ese festejo virtual enviando salutaciones desde sus hogares, poesías e ilustraciones que ayudaron a que igual festejemos el aniversario de nuestro pueblo, ya que hoy lo más importante es cuidar la salud”.Consultado sobre los orígenes del pueblo, reseñó que “nace con los pobladores que estaban en la antigua estancia Bouvier y debido a la súper población de la misma algunos tuvieron que dejarla con sus animales y fue así que don Andrés y don Simeón Gómez, con una centena de animales, salieron de ese lugar y se trasladan a más o menos 90 kilómetros de esa estancia, ubicándose a la margen derecha del riacho He Hé, donde estableciendo un puesto ganadero el 24 de junio de 1909”.“Es así que se toma ese asentamiento ganadero como hito fundacional de nuestra localidad”, reseñó el intendente Solalinde.Refirió que “a partir de allí comienza la historia de nuestro pueblo, ya que luego fueron llegando otras familias procedentes de la colonia Bouvier y después se produce también la llegada de inmigrantes en su gran mayoría de la hermana República del Paraguay, es por ello que nuestra localidad tiene fuertes arraigos de ese país, con nuestros abuelos, padres y tíos”, sumando que “además se registró una fuerte llegada de correntinos de la zona de Goya y otras”.“Tenemos entonces dos corrientes colonizadoras: una la que vino del Paraguay en su gran mayoría y otra desde Corrientes, lo cual se dio entre 1913 a 1930”, recalcó el jefe comunal, apuntando que “luego se dio otra importante masa de inmigrantes paraguayos que llega después de la revolución sangrienta del ’47 en el Paraguay, donde muchos tienen que exiliarse y dejar sus tierras, eligiendo esta zona para radicarse”.Aseveró que “nuestra localidad tiene un fuerte arraigo agrícola-ganadero. Hoy estamos trabajando mucho en lo que es el fortalecimiento de la producción gracias al apoyo constante del Gobierno de la provincia, en la persona del gobernador Insfrán, que desde todos los organismos, principalmente el PAIPPA, brinda todas las herramientas necesarias para que el productor pueda producir en su chacra”.En ese sentido, puso en valor al PAIPPA, subrayando que “no se trata solamente de lo que el productor recibe en semillas gratuitas, insumos y apoyo técnico, sino una serie de infraestructuras básicas que el mismo necesita para mejorar su calidad de vida, como el servicio eléctrico, las monumentales escuelas que hay en cada una de las colonias con el secundario rural, los jardines de infantes, el apoyo a los distintos sectores, entre otros”.“Todo ello hace que el productor sienta el orgullo de producir en su propia tierra y que sus hijos puedan crecer en ese lugar, además de que puedan tener una educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, ya que a pocos kilómetros tenemos el Instituto Universitario de Formosa (IUF), que permite que los hijos de los paipperos lleguen a la Universidad, inclusive tenemos profesionales egresados del Instituto y que ya están brindando sus servicios en nuestra localidad”, destacó.Solalinde hizo notar que “ése es el Modelo Formoseño que lleva adelante nuestro gobernador Insfrán”, significando que “hoy nuestros paipperos son un emblema en cuanto a la producción de alimentos para el Plan Provincial Alimentario Nutrir, así que a pesar el problema de la pandemia en nuestra localidad seguimos produciendo, brindando los servicios básicos desde el Municipio y avanzando con el apoyo fundamental del Estado presente del Gobierno provincial”, concluyó.