Zanín: “Formosa fue uno de los pilares de llevar adelante la unión del Mercosur”

El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanín, brindó detalles acerca de su participación en representación de la provincia, del foro virtual cerrado sobre el tema “El Mercosur en el nuevo escenario mundial desde el NEA”.La misma se realizó con el auspicio de la Cancillería Argentina y la organización del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Jorge Neme; y tuvo la participación del presidente del Parlasur, Oscar Laborde e invitados de la región.Zanín declaró que es la primera vez que participa de este tipo de encuentros donde se trataron temas relacionados a la economía en el NEA y el Mercosur, la situación de las pequeñas y medianas empresas, más específicamente en Misiones, Formosa, Chaco y Entre Ríos.“Creo que fue muy interesante porque pudimos exponer a los diputados del Parlasur todos los temas relacionados a las economías regionales y las aperturas de los mercados internacionales donde el embajador Neme explicó que tenemos las puertas abiertas hoy para exportar lo que sea a la Unión Europea, China, Japón”, relató.Y siguió: “Son pilares muy importantes que tenemos sobre todo en el caso nuestro con el tema de la carne. Lo que antes se pagaba 9 mil pesos la tonelada de la carne, hoy los chinos también por la pandemia están llegando a pagar entre 4500 o 5 mil dólares”.En ese sentido, el empresario dijo que el objetivo fue unificar herramientas para cuando “se termine la pandemia” y estar preparados para ese momento.“No sé cuánto durará, todos estamos pendiente de la vacuna que es fundamental y como dice nuestro Gobernador primero está el hombre y después la economía pero hay que tratar de equilibrar los sectores”, declaró.Por otro lado, Zanín sostuvo que durante la reunión virtual, desarrolló el rol de Formosa en la conformación del Mercosur.“En Formosa la unión con el Mercosur veníamos trabajando de forma conjunta con el gobierno provincial desde el año 1985, es decir, se armaron varias reuniones que eran importantes para el desarrollo de la región NEA”, señaló.Y agregó: “Esto es interesante porque Formosa fue uno de los pilares de llevar adelante la unión del Mercosur, teníamos reuniones con Paraguay, con Brasil, con Uruguay y hemos participado de todas las reuniones hasta el tratado de Mercosur que se firmó cuando Alfonsín era presidente en Asunción”.Respecto a la situación de las pymes, el presidente de la FEF, pidió no olvidar que “a nivel internacional exportan nada más entre un 3 y 4%” y se debe apelar a que se reactive todo el sector de las economías regionales, lo cual es muy importante por ser la única manera de ingresar divisas al país.Por último, Zanín se refirió a las condiciones bromatológicas que deben cumplir las empresas formoseñas, sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria.“Todas aquellas cosas que estaban mal tratamos de mejorar, me parece que es correcto para la salud, para el consumidor y hay veces que uno no tiene idea, en el caso nuestro que hemos contratado una ingeniera en bromatología para que tratemos de cumplir”, expresó.Y siguió: “Porque el empresario sabe comprar y vender y hay muchos artículos donde se tiene que trabajar permanentemente sobre listado de precios, que ahora hay uno que se amplió cerca de 1260 artículos, antes era de 260”.También, aseveró que se debe tener un diálogo permanente para que los empresarios “seamos responsables en cuanto a las normas que existen” y puedan colaborar de forma conjunta con los usuarios y los organismos recaudadores, para así “lograr un equilibrio sin llegar a cosas que preocupan a la institución federativa”.“Somos el paragua de las entidades de primer grado y tenemos la obligación como dirigentes de tratar de ordenarnos”, concluyó.