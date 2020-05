Unas 871 personas pudieron acceder al cobro del IFE en Riacho He Hé

En horas de la mañana de este lunes en la localidad de Riacho He He se efectivizó el pago a las beneficiarias y beneficiarios del IFE. Con la presencia del Banco Móvil puntualmente a las 7 horas los empleados del Banco Formosa iniciaron la acreditación para cual se contó con 5 cajas de pago.Cabe destacar que el dispositivo diagramado en forma conjunta por la Policía, el Municipio y el Comando de Emergencia local para que se cumpla con todos los protocolos de seguridad y distanciamiento social fue muy eficiente permitiendo que durante toda la jornada se haya desarrollado con total normalidad.Se previó los lugares para las filas desmarcándose las distancias obligatorias, se colocaron sillas, se controló el uso obligatorio de barbijos, permanente desinfección.También se ordenó el tránsito previéndose los lugares de acceso a los estacionamientos .Además, se instalaron carpas con personal del Hospital local para prever algún caso de salud que pudiere surgir como también la presencia permanente de la ambulancia.Todas las áreas del municipio fueron afectadas para colaborar en distintos sectores y el personal municipal de tránsito trabajó en forma conjunta con el personal policial.Consultado al respecto, el intendente municipal Rubén Solalinde destacó el trabajo mancomunado y coordinado con todo el comando de Emergencia de la localidad y muy especialmente con la policía local. Agradeció a todos y cada uno de los que colaboraron durante la jornada y durante los días previos donde se realizaron diversas tareas para la organización y prevención.El intendente Solalinde agradeció muy especialmente al Gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfrán por gestionar y permitir la presencia del Banco Móvil en la localidad y de esa manera las beneficiarias y beneficiarios no tuvieron que trasladarse hasta la sucursal más próxima del Banco Formosa, también destacó que casi 9.000.000 de pesos ingresan directamente a la economía del pueblo .Por último el profesor Rubén Solalinde también hizo referencia al muy buen trabajo que en todo momento realizaron los empleados del Banco de Formosa lo cual permitió que en pocas horas se pudiera cumplir con el pago a 871 personas en forma ordenada y sin ningún tipo de inconvenientes .