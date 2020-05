Tenis: presentan protocolo de sanidad para el regreso del deporte

Fue diseñado por la Federación Formoseña de Tenis, y deberá ser evaluado por el subsecretario de Deportes de la provincia, Mario Romay. A nivel nacional este lunes se aprobó el regreso de la disciplina deportiva.Este lunes, el ministerio de Turismo y Deporte de la Nación autorizó el regreso del tenis en el país, siendo de esta manera la primera disciplina que volverá a practicarse, pero bajo estricto seguimiento de las medidas sanitarias que rigen por la pandemia del coronavirus.La Asociación Argentina de Tenis, que preside Agustín Calleri, diseñó el protocolo sanitario, que permitió que la disciplina deportiva se vuelva a practicar en la modalidad individual y su apertura se dio en la provincia de Corrientes.En ese contexto, el presidente de la Federación Formoseña de Tenis, Manuel Barbieri informó que también en la provincia presentaron un protocolo al subsecretario de Deportes y Recreación, Mario Romay, quien deberá evaluarlo.Por supuesto, "el aval del gobierno provincial para cualquier apertura de actividades es prioritaria, por eso hago hincapié en la aprobación del Ministro Lammens, quien permitió la vuelta del tenis individual, justamente porque es un deporte que prácticamente no hay contacto en quienes lo practican", indicó Barbieri, quien también es dirigente del Club Náutico.Detallando, seguidamente el protocolo diseñado: "Consiste en que a partir de que las personas ingresan al club deportivo, para practica el tenis, previamente deberán contar con turno programado; solamente ingresan dos jugadores por turno en forma distanciada. Entran con una vestimenta que no es con la que van a practicar el deporte; o sea que van al vestuario se cambian y después ingresan a la cancha, el turno es 45 minutos o una hora. También cada uno debe contar con su alcohol en gel en el bolso y no hay de ninguna manera un intercambio próximo entre las personas, por lo cual se dispondrán sillas bien separadas".Y agregó: “Todo estará controlado, para que no haya el mínimo contacto, inclusive se desinfecta las pelotas y se recomienda la práctica del deporte con pelotas nuevas. Después que termina la actividad, salen y se tienen que cambiar nuevamente”.Igualmente, "el protocolo primero tendrá una etapa de prueba piloto", aseveró el dirigente del Club Náutico, marcando que es optimista en que Formosa también en el corto plazo “llegaremos a un acuerdo para poder reiniciar el deporte”, de manera paulatina y controlada en el marco de la Fase 4 de la pandemia.Siendo un punto clave, que los deportistas no tienen contacto, lo que hace que sea mínima la probabilidad de circulación del virus del COVID-19.