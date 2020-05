Se realizan gestiones para que los beneficiarios del IFE no bancarizados cobren por el Banco Formosa

Desde el Gobierno de la Provincia se están realizando las gestiones necesarias, ante los organismos nacionales, para que los 42.600 beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no bancarizados, puedan cobrar mediante el Banco Formosa.El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibañez, informó que en conjunto con el gerente de la Unidad de Atención Integral de la Anses Formosa (UDAI), Ing. Ricardo Oviedo, están realizando las gestiones ante el Ministerio del Interior; con el objetivo de que los 42.600 beneficiarios del IFE cobren por las diferentes opciones que brinda la infraestructura del Banco Formosa, con presencia en diferentes puntos de la provincia.Para ejemplificar esto se explicó que, quienes viven en el departamento Ramón Lista, mayormente comunidades de pueblos originarios, en el extremo oeste de la provincia; deben trasladarse hasta la localidad de Ingeniero Juárez para percibir el beneficio. De igual modo, ocurre para quienes viven en localidades lindantes a la Ruta Nacional 86, zona en donde no existen sucursales del Correo Argentino. Esto generaría que, muchos beneficiarios deban trasladarse más de 200 kilómetros para concurrir al lugar de pago.Por esta razón, la Provincia elevó diversos pedidos a la ANSES y al Ministerio del Interior en diferentes ocasiones, para que el Banco Formosa sea la entidad que abone el beneficio. El mismo tiene más de 20 sucursales en toda la provincia, 100 cajas presenciales y dispone de 126 cajeros automáticos; incluso algunos de ellos cuentan con audio en idioma wichi.Son más de 42 mil formoseños beneficiarios del IFE, que no tienen CBU y deberían cobrar a través del Correo Argentino; metodología elegida que no es la más adecuada para la provincia. Debido a que el Correo no cuenta con la infraestructura necesaria y de darse el pago en dicha entidad, sobrepasaría la capacidad operativa y produciría la aglomeración de personas, situación que se debe tratar de evitar ante el actual contexto de emergencia sanitaria.Por último, se sugirió que en nuestra provincia, todos los pagos se puedan realizar entre el 10 y el 30 de cada mes; para evitar que coincida con el cronograma de pagos de los agentes pasivos y activos de la administración pública.