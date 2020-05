Se reprograma el pago del IFE para quienes optaron cobrar por el Correo

Los beneficiarios que comenzaban a cobrar este miércoles 6 por las sucursales de Banco Formosa, lo harán a partir del lunes 11 respetando el esquema anterior, por terminación de DNI e inicial del apellido. Además, en las localidades que no hay sucursal del Banco Formosa, se acercará el Banco Móvil para realizar el pago, desde el lunes.



El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Oscar Ibáñez, anunció que el cronograma de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que debía iniciar este miércoles, se postergó para el lunes 11 de mayo y brindó detalles de la modalidad de pagos para los distintos grupos de beneficiarios que hacen un total de 152.912 personas en todo el territorio.



El anuncio fue realizado durante la conferencia de este martes del Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que el titular de la cartera económica provincial resaltó la importancia que tiene el IFE para los formoseños y formoseñas que necesitan esta ayuda económica y remarcó que si al total de beneficiarios se multiplica por los 10 mil pesos, es “fácil darse cuenta que son 1529 millones de pesos que ingresan a las familias formoseñas para que puedan sortear este temporal”.



Por otro lado, Ibáñez aclaró que “al día de hoy” por problemas técnicos, ANSES no pudo remitir aún la base de datos de un grupo de beneficiarios a la provincia de Formosa, Chaco y otras más, por lo cual informó que el inicio del cronograma de pagos se postergó al próximo lunes.



Se trata de 42 mil beneficiarios de los cuales 31.251, que debían comenzar a cobrar desde este miércoles, lo harán a partir del lunes 11 de mayo, en cualquiera de las cuatro sucursales habilitadas del Banco Formosa en Capital, cumpliendo las pertinentes medidas sanitarias y sólo con el DNI en mano.



“Nadie que no tenga CBU ni el pago acreditado por Red Link o Banelco debe ir al banco mañana, porque cobrarán de forma presencial a partir del día lunes con el mismo cronograma de terminación de DNI, horarios y división de letras”, señaló.



Y resaltó: “Si alguien tenía que cobrar el lunes y no pudo ir y va el martes, creo que no habrá problemas, hará la fila como todo el mundo con DNI y le pagarán”.



Los otros 10.800 beneficiarios restantes, pertenecen a nueve localidades del interior formoseño que no cuentan con sucursales del banco en el territorio, y aunque algunos tengan cajeros automáticos, les faltaría el código para poder percibir el IFE.



Ante lo expuesto, Ibáñez anunció que en esos lugares se instalarán tres bancos móviles que atenderán según un cronograma de días, horarios y terminaciones de DNI, que se dará a conocer antes del lunes.



Dichas localidades son Villafañe, Villa 213, General Güemes, Mansilla, Laishi, Estanislao del Campo, El Espinillo, Riacho He-He y Las Lomitas.



“Con esto solucionamos una de las grandes inquietudes de nuestros beneficiarios del interior que estaban muy preocupados por este tema, de tener que desplazarse a una localidad vecina que a veces no está tan cercana y en un momento como éste. Van a cobrar todos, no quedará ningún formoseño sin percibir este beneficio”, sostuvo el ministro.



Otros beneficiarios



Por otro lado, el ministro Ibáñez detalló los demás grupos de beneficiarios que están en condiciones de percibir, o ya lo hicieron, el IFE.



“Son 47.676 las AUH y embarazadas que ya cobraron, y también con CBU, es decir con cuentas que no son de estos dos planes nacionales, 20 mil formoseños”, indicó.



Y agregó: “Queda un grupo de 6201 personas, que son aquellos que están tramitando en los últimos días, adjuntando documentación faltante y haciendo aclaraciones pero que ya fueron aceptados por ANSES e indudablemente que van a ser beneficiarios a partir de la primera semana de junio”.



Ibáñez también expuso que a los 26.457 que eligieron cobrar por la Red Link al momento de la inscripción pero que no tienen cuenta bancaria, se les remitirá al teléfono o correo electrónico del beneficiario, el código con el que deben acercarse al cajero automático el día que les corresponda e ingresarlo para cobrar el IFE.



Y los otros 6781 formoseños que seleccionaron la opción “BAPRO” como boca de cobro creyendo que hacía referencia al Banco de Formosa y en realidad las siglas refieren al Banco de la provincia de Buenos Aires, también cobrarán por la Red Link, pero los códigos serán enviados por los mismos medios por el BAPRO.



El último grupo de 2728 beneficiarios percibirá el IFE por la Red Banelco de cajeros automáticos y ésa entidad será la encargada de emitir el código.



“Son pocos, porque normalmente los que tienen esa red son bancos privados en este caso dos o tres bancos que están en ciudad capital”, aclaró el ministro.



Estos tres sectores de beneficiarios podrán percibir el pago del IFE a partir del miércoles o tal como lo indica el cronograma inicial expedido por la ANSES, es decir, que no se ven afectados por los anuncios hechos por el ministro Ibáñez.



En resumen, el próximo lunes 11 de mayo iniciará el cronograma habitual del IFE con la terminación 0, dividido en dos días de la A a la M y de la M a la Z.



“A todos aquellos beneficiarios que van a concurrir el lunes a una sucursal del Banco de Formosa para percibir el beneficio de un cajero presencial se mantiene el cronograma que estableció ANSES hace muchos días atrás, es decir, respetamos el DNI, la división de días y el horario a partir de las 12 del mediodía para la atención exclusiva del cobro del IFE”, resaltó.



En este sentido, aclaró: “Cambiamos la fecha de inicio del cobro pero no significa que modificamos las condiciones y características del cronograma de pagos, para no dar confusiones. Lo que vamos a anunciar previamente al lunes son los horarios y lugares del banco móvil en las distintas localidades del interior”.



Hizo hincapié en que “nunca tuvimos” una situación de pago de ésta magnitud en la provincia, por lo cual es lógico que se presenten “problemas individuales” que irán solucionando con el objetivo de garantizar el cobro de todos los formoseños y formoseñas autorizadas por ANSES.



“La solución de utilizar los bancos es acorde también a la capacidad territorial, los empleados y empleadas del correo son personas que trabajan mucho, pero pensemos en los millones de pesos que hay que mover, no solo hacia las localidades sino que hay que guardarlo allí, pensemos que territorialmente no se puede desde Ingeniero Juárez pagar dos departamentos más de 120 kilómetros de ida y de vuelta para cobrar, son muchas las cuestiones”, expresó.



Y concluyó: “Lo ideal sería que todos tengan su CBU, que puedan acceder a los cajeros pero hasta que eso ocurra creemos que el banco móvil es una muy buena solución, que en otras oportunidades han abonado pagos en el extremo oeste, cuando El Chorro y El Potrillo no tenían las sucursales”.