Se extiende hasta el 1° de junio la inscripción al "programa de apoyo para clubes"

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a través de su Secretaría de Deportes, decidió extender hasta el próximo 1 de junio el plazo de inscripción para acceder al “Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes”, que consiste en subsidios especiales de hasta 60 mil pesos, para entidades barriales y de pueblo de todo el país.Debido a la importante cantidad de consultas efectuadas, sumadas a los numerosos trámites ya iniciados, y a los fines de poder dar cumplimiento a todas esas requisitorias, es que se tomó la decisión de ampliar el plazo establecido inicialmente, que fijaba el día 22 como fecha de cierre.Este apoyo, que se viene articulando con los gobiernos provinciales y municipales, puede ser utilizado para campañas de prevención conforme a las medidas y pautas sanitarias que se han establecido desde el Gobierno nacional; capacitaciones para trabajadoras y trabajadores, socios y dirigentes; servicios e infraestructura, entre otros.Recordamos que para inscribirse deben ingresar en la página de Clubes Argentinos (http://clubesargentinos.deportes.gob.ar), con la siguiente consigna: los clubes ya inscriptos, deben entrar con clave y contraseña para enviar nota de solicitud; los clubes no inscriptos, deberán hacerlo presentando la documentación solicitada y luego realizar el trámite.Al mismo tiempo, vale reiterar que la AFIP también extendió el plazo para registrarse en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de los salarios del corriente mes en el marco de la emergencia sanitaria tienen tiempo hasta el 26 de mayo, inclusive, para anotarse con clave fiscal en el sitio web de organismo. Todas las instituciones deberán inscribirse, incluso aquellas que hubieran realizado el procedimiento el mes pasado.El programa es una de las herramientas previstas por el Estado para amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio. Estos beneficios se suman a otras medidas anunciadas por el Gobierno nacional, como la Resolución 173/2020 que estableció que los clubes de barrio y sociedades de fomento no sufrirán el corte de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1º de marzo de 2020. También se dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores no registrados de las instituciones deportivas.