Se está aplicando la vacuna contra la gripe a personas con factores de riesgo

El director de Epidemiología de la Provincia y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, confirmó que se inició la campaña de vacunación para las personas de 2 a 64 años que presentan factores de riesgo. Para acceder a la misma, deberán acercarse al centro de salud y/o hospitales más cercanos a su domicilio con el diagnóstico médico que indique su situación y de acuerdo a la programación de cada nosocomio podrán vacunarse.Así lo informó el especialista, durante la conferencia de prensa de este jueves del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que insistió en la importancia de aumentar la cantidad de vacunados del grupo de 6 a 24 meses de edad, que precisan dos dosis porque “es una condición necesaria para mejorar y evitar estas enfermedades en los niños”; como también el número embarazadas y personas mayores de 65 años que reciban sus dosis. Estos últimos pueden hacerlo en las farmacias que trabajen con PAMI.Por su parte, el personal de salud cuenta con una alta cobertura de vacunas, indicó Romero Bruno.“El uso del barbijo notiene contraindicaciones”Por otro lado, consultado por supuestas contraindicaciones en el uso del barbijo, Romero Bruno aseguró que “no existen daños colaterales”, aunque podría darse alguna dificultad para respirar en niños y niñas menores de dos años, pero no así en el resto de la sociedad.“El que recomendamos es el de producción casera, de algodón. Cuanto mayor pureza mejor (la textura), a éstos se puede acompañar con algún tipo de filtro como papel de servilleta”, indicó el médico y aclaró: “La recomendación está dada para evitar transmitir a otro cualquier tipo de infección respiratoria”.En ese sentido, el médico reafirmó que no existen contraindicaciones específicas, sino que más bien se trata de “acostumbramiento”. “A todos nos cuesta hablar y podemos sentirnos incómodos, pero más allá de lo psicológico no existe algo mecánico que pueda obstruir la respiración”, aseveró.Además, recomendó cambiar los barbijos cuando se humedecen o se ensucian, no tocarlos porque se contaminan las manos e higienizarse antes y después de sacarlo.El barbijo se puede lavar con agua tibia y jabón y para su uso correcto la persona debe cubrir su nariz, boca y mentón.“No sabemos cómo seguiráevolucionando el virus”En otro orden de cosas, Romero Bruno se refirió a las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, respecto a que el COVID-19 “nunca desaparecerá”, y admitió que “preocupa” porque todavía no se desarrolló la vacuna para combatir esta pandemia.“Entonces, todas las personas son susceptibles de poder contraer este virus, ni siquiera en quienes ya han tenido la enfermedad se comprueba cuánto tiempo pueden mantener inmunidad”, explicó el epidemiólogo y señaló: “Si bien pensamos que el clima podría tener una mayor o menor influencia, comprobamos que en verano aparecieron casos en nuestra región, siguen apareciendo casos en Europa y ya están en primavera; entonces, tampoco sabemos el comportamiento que va a tener este virus”.En esa línea, Romero Bruno reiteró los cuidados preventivos que debe tomar la sociedad para combatir la propagación del virus: el distanciamiento social, la higiene de manos, la limpieza de superficies, el uso de barbijos y los controles en los límites y fronteras.“Por ahora no sabemos cómo va a seguir evolucionando esto, mientras tanto tenemos que mantener nuestro estado sanitario”, concluyó el profesional.