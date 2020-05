Saporiti advirtió sobre la peligrosidad que conllevan las bajas en el costo de los seguros

Ernesto Saporiti, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa, APASFOR, indicó que la Superintendencia de Seguros de la Nación tuvo que salir a decir que no había ninguna circular por parte de ese organismo, obligando a las compañías a hacer descuentos en el costo de sus primas. Es que, sostuvo, “las compañías hacen el análisis de la siniestralidad, que es uno de los factores que intervienen en la composición del costo del seguro de la prima una vez al año, y entonces; resulta muy prematuro y un poco irresponsable, que las compañías salgan a ofrecer descuentos, porque después hay que llevar a la práctica y cubrir este siniestro y no vaya a ser cosa que después se queden sin el recurso financiero para poder cubrirlos”.“Ese tipo de reacciones, por lo antes expuesto, no deja de ser una preocupación para todos los que entendemos el funcionamiento del sistema”, determinó Saporiti.“Es una gran preocupación la que tenemos. Hay algunos productores que insisten en bajar costos para conseguir más cartera ofreciendo descuentos, situación que nos preocupa porque hay que ser claros con los riesgos que se corren”, dijo, al sostener que“hay gente que la esta pasando muy mal, pero no es una cuestión masiva, en el futuro cuando hagan la siniestralidad les va a salir más caro la prima porque no van a poder hacer frente si hacen un descuento de semejante magnitud”.En ese orden de cosas, agregó, que la Superintendencia le ha pedido información sobre cómo está hecha la composición de las tarifas a las compañías para ver que están ofreciendo.Asimismo Saporiti explicó que APASFOR sigue realizando gestiones para mejorar el contexto actual de trabajo de todo el sector, a través de la Federación Económica de Formosa y de FAPASA, que como se recordará, es la Federación de Productores Asesores de Seguros de Argentina.