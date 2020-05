Romero Bruno: “Existe la posibilidad de que pueda introducirse el virus en la provincia”

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó un panorama sobre la situación actual del coronavirus en la región latinoamericana, el país y el NEA.En primer lugar, confirmó que el jueves hubo 769 casos nuevos en Argentina, que es el número más alto de casos en un día hasta la fecha. Lo que suma un total de 1402 casos y 510 fallecidos.“Esto es para recordarnos que tenemos que seguir manteniendo nuestro margen de seguridad en lo que venimos haciendo hasta ahora, exitosamente, gracias al compromiso de la comunidad, el trabajo que hacen todos los estamentos de gobierno, los controles de la policía, los controles sanitarios que hace el personal de salud. Esperamos seguir teniendo estos resultados”, sostuvo.Luego, señaló que en Paraguay aumentaron la cantidad de casos a 900; en Bolivia suman 8.387 casos; Jujuy y Salta mantienen 6 y 7 casos respectivamente; y Corrientes cuenta con 81 infectados también en aumento.“En Chaco, nuestra vecina provincia azotada por esta pandemia, son 824 los casos. El jueves hubo 28 casos nuevos. Actualmente, tienen en actividad casi 400 casos que son agudos, de ellos 10 están en terapia intensiva con 10 fallecidos a la fecha”, detalló el especialista.Por tal motivo, insistió que “estamos en una escalada de la cantidad de casos que ocurren en toda la región”, por lo cual solicitó mantener las precauciones sanitarias y ser conscientes de que “existe la posibilidad que pueda introducirse el virus en la provincia”.En ese sentido, Romero Bruno aseguró que en el caso de aparecer un paciente positivo de COVID en Formosa, “la provincia está preparada para afrontarlo”.“La recorrida que se hizo con el señor presidente fue para mostrarle el nivel de preparación que tiene la provincia y que no es nada improvisado. Se viene desarrollando a lo largo de muchos años para tener el hermoso Hospital Interdistrital Evita para casos graves y moderados, quedó maravillado por la estructura, las camas, así también para los casos leves las camas disponibles en el Cincuentenario”, relató.Y advirtió: “Estamos preparados pero eso no quiere decir que tengamos que bajar los brazos, al contrario, tenemos que tener conciencia de esto todos los días”.Reincorporación del jefede Clínica Médica del HCPor otro lado, consultado por uno de los periodistas, Romero Bruno se refirió a la situación del jefe del Área Clínica Médica del Hospital Central, quien también estaba como responsable del área de aislamiento para pacientes con COVID, y que fue desvinculado de sus funciones bajo la acusación de “abandono de paciente”. Por este motivo, varios profesionales de la medicina que prestaban servicio con el citado médico pidieron su reincorporación.“Siempre las organizaciones tienden a cambios, a mejoras, las instituciones lo mismo. El Hospital Central tiene como fin principal dar respuestas a los problemas de salud que llegan. Sabemos que nadie va porque quiere sino porque lo necesita. Entonces, todos los servicios y personas que trabajamos en el hospital estamos enfocados en dar una solución a esos problemas”, explicó.Y aclaró: “Ante esta situación (pandemia), se realizó una organización, tiene que ver con los cambios para mejorar la atención, son cuestiones internas. En este momento se está realizando un sumario por este motivo, de una situación particular que vamos a esperar que siga su curso, por eso no vamos a dar ninguna información particular en detalle de lo que dice el sumario”.También, calificó como “excelente” al trabajo profesional del médico en cuestión y afirmó que “ya está destinado, bajo su conformidad, a seguir prestando servicios en otro establecimiento de la salud dentro de la red pública”.Atención en el Hospital OdontológicoPor último, Romero Bruno habló sobre la ampliación de atenciones en el Hospital Odontológico y al respecto, informó que si bien siempre se cubrieron las emergencias, ahora “están empezando a programarse los tratamientos ambulatorios”.“Esto es progresivo, como también estamos en distintos establecimientos de salud preparándonos para atender más”, remarcó Romero Bruno y anticipó: “En el Hospital Central la semana que viene se habilitarán más espacios de consultorios para atender más especialidades y cantidad de pacientes”.