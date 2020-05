Medios nacionales reflejan el status libre de COVID-19 de Formosa

Formosa y Catamarca son las dos únicas provincias del país que no registraron ningún caso de coronavirus.Es por ello que los medios nacionales muestran su interés en las medidas que adoptó sobre todo la provincia gobernada por el doctor Gildo Insfrán, ya que antes de que se declare la emergencia sanitaria nacional tomó múltiples medidas preventivas.En ese marco, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, brindó una entrevista vía Zoom al canal Crónica TV.“Crónica nos había contactado para que hablemos sobre la situación del COVID-19 en la provincia de Formosa, así que estamos abiertos a lo que quieran conocer”, comenzó diciendo el funcionario, que todos los días desde el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, creado por Decreto 100/20 del gobernador Insfrán, brinda los partes informativos sobre el estado del coronavirus en el territorio provincial.“Los formoseños y las formoseñas venimos trabajando juntos para que hoy tengamos un status sanitario libre del virus”, subrayó el doctor González al ser consultado por el periodista Horacio Embón.Expuso que “a la fecha no tenemos ningún caso positivo de COVID-19”, no obstante hizo notar que “nosotros sentimos mucho la situación de toda la Argentina y queremos decir que Formosa no está descontextualizada de lo que es nuestra realidad, sino que al contrario”.“Esto es resultado de un trabajo que venimos realizando todos los formoseños y las formoseñas desde hace muchísimos años para el fortalecimiento de nuestro modelo político, que es un Modelo Formoseño que busca dar respuestas concretas, prácticas y simples a los problemas de todos los comprovincianos”, significó el ministro González.Según remarcó, “uno de esos aspectos ha sido el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, que territorialmente es muy importante, con una presencia en todo el territorio provincial, de complejidad creciente y que nos permite trabajar fuertemente en todo lo que es la atención primaria de la salud”.Respecto de los controles en las fronteras, respondió que “nosotros tenemos una frontera importante con el Paraguay que tiene distintas realidades. Al este de la provincia, el río Paraguay, es nuestro límite natural y al norte todos los manuales de las escuelas dicen que es el río Pilcomayo, lo cual en algún momento de la historia debe haber sido cierto, pero hoy el Pilcomayo transcurre solamente por 26 kilómetros en la provincia de Formosa y posteriormente ya se ingresa parte al territorio argentino y parte al paraguayo”.“Cuando ingresa al territorio argentino se conforma en el bañado La Estrella, hoy una de las siete maravillas naturales del mundo, pero el resto de la frontera es seca, por lo tanto es una situación muy especial”, marcó el funcionario.Además “tenemos una situación muy particular que es Clorinda, la única ciudad de un país que está ubicada frente a una capital de un país extranjero, en América no se da este caso”.“Clorinda es una situación muy particular que difiere a cualquier otra realidad que pueda conocerse en zonas de frontera. A pesar de eso, cuenta con algunos aspectos que son comunes, pero además nosotros entendemos que las fronteras son sólo límites”, finalizó.