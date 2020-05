La Policía dio con el hombre que habría sustraído una camioneta en El Colorado

Tras días de búsqueda, la Policía dio con el hombre que habría sustraído una camioneta en El ColoradoLa prolija investigación policial permitió la aprehensión de un hombre que habría sustraído una camioneta Volkswagen Amarok de un local de venta de autos en el mes de marzo del corriente año.En la noche del jueves último, alrededor de las 20 horas, efectivos de la Comisaría Villa Dos Trece que llevaban a cabo tareas preventivas en el acceso a la Colonia Kilómetro 210, identificaron a un hombre que circulaba en un automóvil por no contar con la autorización para circular en el marco del Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.Por otra parte, se consultó sus datos personales con la Comisaría local, estableciéndose que el hombre era sindicado como el presunto autor del robo de una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente a un empresario dedicado a la venta de vehículos de la avenida 25 de Mayo, entre las calles Sarmiento y España de El Colorado, situación por la cual se procedió a la detención del mismo y traslado a sede policial a disposición del juzgado interviniente.Cabe aclarar que en el mes de marzo, los efectivos de la Comisaría El Colorado, con la colaboración del personal de la Unidad Regional Dos Pirané y de la Delegación de Policía Científica concretaron dos allanamientos dispuestos por la justicia; uno de ellos en el barrio 12 de Octubre donde se encontró la camioneta, y otro en el barrio Deportivo donde reside este sujeto, donde se secuestró las llaves de la camioneta y una maquina contadora de billetes que también denunció como sustraída el damnificado, no así la detención del posible autor del hecho, quien habría logrado darse a la fuga en su momento.De esta manera se llegó al total esclarecimiento de la causa, brindando respuestas a la sociedad formoseña, quedando demostrado que las investigaciones de las causas no terminan con la elevación a la justicia, sino que se avanza en ellas lográndose el resultado que la comunidad demanda.