Ibáñez: “Vamos a acompañar a los trabajadores y a las empresas en la búsqueda de soluciones”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, expresó el compromiso del Gobierno Provincial de acompañar a los trabajadores y a las empresas de transporte que atraviesan momentos difíciles, si bien resaltó que el sector venía con problemas de arrastre que se agudizaron con el coronavirus, ante la paralización total del servicio de larga y media distancia. En tal sentido, informó que hace 20 días, aproximadamente, la Nación solicitó a las Provincias las plantillas de personal de las empresas, las que se confeccionaron a la brevedad posible y fueron enviadas.“Nos preocupa la situación y nos estamos ocupando. Vamos a acompañar decididamente a los trabajadores del transporte y a las empresas, a ver qué solución le podemos dar en este momento tan bravo y tan difícil”, afirmó el titular de la cartera económica provincial quien se refirió a la situación del transporte como así también al pago del Ingreso Familiar de Emergencia en localidades del interior, la obra del gasoducto que se encuentra paralizada, el proyecto de un piso para los fondos de coparticipación que reciben las provincias y auditorias en el IASEP y el Hospital de Alta Complejidad, durante la conferencia de prensa de este viernes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.IFEEn la oportunidad, el ministro Jorge Ibáñez ratificó que este lunes comienza el pago del IFE en las sucursales del Banco Formosa de toda la provincia en tanto este sábado se dará a conocer el cronograma definitivo en aquellas localidades que no cuentan con sucursal o cajero. Para ello, agentes del Banco y de la Policía están recorriendo el interior, además de expertos en informática y conectividad de REFSA Comunicaciones.“Este sábado, se informará localidad por localidad el día en que deberán concurrir los beneficiarios a cobrar. El Banco de Formosa, agente financiero de nuestro gobierno, abonará el beneficio con una base de datos de ANSES, organismo que la confeccionó”, precisó el funcionario de Economía y reiteró que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite.Quienes no entraron en esta primera corte de la base de datos, porque les faltaban documentaciones, cobrarán a partir de los primeros días del mes próximo.“Todos los organismosEstán sujetos a controles”Ante la pregunta de auditorías al Ministerio de Desarrollo Humano, el IASEP y el Hospital de Alta Complejidad, el ministro Jorge Ibáñez, respondió: “Que haya auditorias en los organismos públicos es constante y permanente. Los órganos de control de la administración pública funcionaron y funcionan siempre, no obstante con una dotación de personal más reducido ante la emergencia por coronavirus. Tenemos un organismo de control externo de la hacienda pública, consagrado en la Constitución Provincial, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia que también funciona con las limitaciones de esta pandemia”.Además, explicó que “existen órganos de control interno como la Auditoría General de la Provincia que está funcionando como ha funcionado siempre, con sus equipos de profesionales; y luego, los órganos de control que toman participación cuando se efectúan pagos del Estado, la Contaduría General de la provincia y la Tesorería”.“Por lo tanto, todos los organismos y todos los ministerios estamos sujetos permanentemente al control de los organismos que tienen la responsabilidad de controlar la hacienda pública”, aseveró el funcionario y restó credibilidad a la información que circula por las redes sociales, difundida de forma anónima.“Hay ejércitos de trolls en todos lados, gente que se aprovecha de algunas situaciones, las tergiversa. Los organismos de control en la provincia funcionaron y funcionan sin ningún tipo de inconvenientes y todos somos responsables de rendir cuentas porque son fondos públicos”, consignó Ibáñez.GasoductoPor otra parte, el ministro de Economía se refirió al Gasoducto y en tal sentido, aseguró que se trata de un reclamo del gobernador Gildo Insfrán efectuado en oportunidad del encuentro de todos los gobernadores peronistas con Alberto Fernández, en Rosario, cuando todavía no era presidente, que se reflejó en un documento que “nosotros decíamos eran las bases o el borrador de una posible nueva reparación histórica para Formosa”.Transmitió que las esperanzas se afianzaron cuando en la Secretaría de Energía asumió “un hombre cercano geográficamente a nuestra provincia, el ingeniero Sergio Lanziani, que conoce perfectamente Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y que sabe de un gasoducto troncal desde la Línea Barilari a Mansilla, de 600 km y cuya obra fue paralizada el 18 de agosto de 2018, faltando sólo 10 kilómetros”.CoparticipaciónSobre la caída de la recaudación fiscal a nivel nacional y las consecuencias previsibles en la coparticipación provincial, el doctor Ibáñez se refirió a la gran distancia existente entre lo que ingresa a las finanzas públicas, sean nacionales, provinciales o municipales, y la inflación real que superó los 30 puntos.“Nos preocupan aquellas cuestiones que hacen a los gastos de las provincias, aquellos insumos que adquirimos porque pareciera ser que la inflación no tiene techo en alimentos, medicamentos y equipamiento para combatir la pandemia”, resaltó el funcionario si bien consideró que “no todas las provincias estamos en la misma situación al igual que no todos los municipios”.Aquí mencionó una propuesta de un grupo de ministros de Economía provinciales presentado al ministro de Economía de la Nación, que tiene que ver con un piso de coparticipación.“Hoy, no tenemos un piso garantizado de coparticipación, y es lo que solicitamos. Ver la posibilidad de que se nos garantice un piso mínimo. Es decir que el Estado Nacional nos diga hasta acá puedo contribuir”, precisó Ibáñez y mostró confianza y esperanza en una pronta apertura de la economía, controlada y regulada, pero que permita poner en marcha fábricas, y otras actividades esenciales para motorizar el país.