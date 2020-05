Formosa libre de COVID-19: Exhortan a seguir cumpliendo las medidas de prevención sanitaria

Suman 637 los test realizados en la provincia desde el comienzo de la pandemiaEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 confirmó este sábado 23 que Formosa prosigue sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus.El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, fue el encargado de la lectura del informe número 70 del Consejo creado por Decreto 100/20 del Poder Ejecutivo Provincial (PEP).Participaron también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; y el director de Epidemiología y del Hospital Central, el doctor Mario Romero Bruno.En ese marco, se informó que en las últimas 24 horas no se notificaron casos sospechosos ni se presentaron pacientes con síntomas para estudio en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención.No obstante, fueron analizadas 17 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus.Es así que Formosa –que ya lleva realizados 637 test desde el comienzo de la pandemia- prosigue sin contagios de COVID-19.Asimismo, se indicó que este viernes el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Insfrán, puso en funcionamiento la nueva estación de bombeo para la recarga del reservorio de la Laguna Verá, lo cual permite incrementar el abastecimiento de la planta de agua potable de Laguna Blanca para garantizar este servicio a dicha localidad y a la comunidad La Primavera.“El agua es salud, es vida y es producción, razón por la cual esta obra se incluye en la política de manejo hídrico que viene desarrollando el Gobierno provincial en todo el territorio para garantizar la provisión de agua ante los permanentes desafíos que plantea nuestro clima subtropical”, se remarcó desde el Consejo.Según se describió, existen 760 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.En la jornada sabatina se dará de alta a 39 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2845 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.Este viernes ingresaron 560 vehículos al territorio provincial, de los cuales 555 eran camiones de carga. Son un total de 658 personas, siete de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.En la vía pública fueron controladas 22.599 personas en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 333 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5295 vehículos y se secuestraron 50 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 17 automóviles y 18 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 248 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 13 comercios de diferentes rubros, labrándose 19 actas de infracción, secuestrándose 500 kilos de mercadería vencida y clausura preventiva de dos comercios.En los controles bromatológicos efectuados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 23 comercios, labrándose 21 actas y clausurándose 15 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación a la lucha contra el dengue, este domingo 24 de mayo se proseguirá con la fumigación espacial en Riacho He Hé, Laguna Blanca, Clorinda, Fortín Cabo 1º Lugones e Ingeniero Juárez.“Comprovincianos, estamos ingresando a la etapa más crítica de esta pandemia en América Latina –se advirtió desde el Consejo-. El aumento diario de los casos positivos de COVID-19 en nuestro país nos recuerda la importancia de seguir cumpliendo rigurosamente con todas las medidas de prevención sanitaria”.Se puso de relieve que “los resultados que estamos logrando los formoseños dan cuenta de la importancia de un Estado presente y de la implementación de políticas integrales para cuidar la salud de la población; políticas que exceden lo médico y sanitario, que son también educativas, nutricionales, sociales y de infraestructura que abarcan al hombre, varón y mujer, en su integralidad y tienden a garantizar una línea de vida para que todos los formoseños y las formoseñas puedan desarrollarse plenamente en su propia tierra”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte.