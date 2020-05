El intendente Brígnole identificó al tío del senador Naidenoff en la agresión a los fiscalizadores

El jefe comunal repudió la manifestación del martes y calificó de “sin escrúpulos” a los comerciantes que venden mercaderías vendidas. Se destruyó más de una tonelada de alimentos en mal estadoEl intendente de El Colorado, Mario Brígnole, se refirió a las agresiones que sufrieron los fiscalizadores de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia, por parte de un grupo de comerciantes quienes estuvieron acompañados por militantes del radicalismo de esa localidad. Por el incidente, se presentó una denuncia penal en la comisaría local.El jefe comunal repudió el accionar de los propietarios de los comercios que ante la clausura de sus locales, llevaron adelante “una manifestación a favor de vender mercaderías en mal estado”, y acompañados por dirigentes de la oposición.Este martes, la subsecretaria llevó adelante controles en los comercios de El Colorado, procediéndose a la clausura preventiva de tres de ellos por vender mercaderías vencidas, no exhibir listas de Precios Máximos, y en algunos casos el personal no cumplía con el protocolo COVID-19, entre otras irregularidades.Brígnole identificó a los protagonistas de la manifestación: “El señor Jorge Naidenoff, propietario del Autoservicio “La Mundial”, convocó a su negocio a militantes del radicalismo, donde estuvieron el frustrado concejal de Cambiemos, Pablo López Pereyra, quien no asumió en su cargo por ser deudor moroso de la Municipalidad. Ellos instigaron a las personas al corte de calle e hicieron una movilización en momentos en que la trafic de la subsecretaría estaba frente al Concejo Deliberante”.Y continuó: “Impidieron que el vehículo continuara su trayecto, adelante se pusieron los comerciantes y atrás colocaron un coche para impedirle el paso, insultado a los funcionarios del área provincial y golpeando la trafic”.Así, aseguró que otro comerciante que participó fue “Vicente Sebastián Marinkovich”, quien fue candidato a intendente por el radicalismo en las elecciones.En razón de lo expuesto, Brígnole aseguró que se trata de comerciantes “sin escrúpulos”, que venden mercaderías en mal estado e hizo notar que “en este caso se procedió a la clausura de tres comercios, pero el municipio en reiteradas oportunidades secuestró mercaderías vencidas y ahora, también, lo hicieron funcionarios de Defensa al Consumidor acompañados por funcionarios municipales, por lo que al ser de forma reiterada esta acción ilegal se tomó la determinación del cierre preventivo”, explicó.Opinó que lo sucedido responde a “la miseria de algunas personas”, pero que “por suerte es más la fortaleza de la inmensa mayoría de los argentinos y la miseria de unos pocos nada más”, aseveró Mario Brígnole.En ese sentido, subrayó la decisión política del Gobierno nacional, que ahora junto al Provincial y municipal “vamos a tener una fuerte presencia como Estado para controlar el cumplimiento de las leyes que regulan la actividad comercial”.“Si existen todavía comerciantes que siguen sin poder regular su avaricia de tener rentabilidad extraordinaria, tendrán que modificar sus actitudes porque no lo vamos a permitir”, puntualizó, marcando que es una medida que en estos tiempos de Pandemia, se fortalecerá.“La inmensa mayoría de los argentinos estamos bregando para cuidarnos entre todos, no tan solo de la pandemia, sino también de inescrupulosos comerciantes porque al vender distintos productos vencidos lo que están haciendo es atentar contra la salud de los conciudadanos”, aseveró Mario Brígnole, jefe comunal coloradense.En ese sentido, resaltó el acompañamiento de la mayoría de los coloradenses que “repudian este tipo de accionar, porque no pueden comprender que personas adultas, comerciantes instruidos, violen la cuarentena sin tomar la distancia respectiva, sin usar los barbijos, sin tener las medidas de bioseguridad. Estén haciendo manifestaciones para que se los deje vender mercaderías vencidas. Obviamente, no se lo vamos a permitir”, recalcó Brígnole.