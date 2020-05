Desde la ADE destacaron las diferentes líneas de financiamiento en apoyo de las Pymes

El gerente general de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), Guillermo Arévalo, sostuvo que la pandemia del nuevo coronavirus desafía a empresarios, profesionales, y Gobierno a colaborar para minimizar el impacto económico.En este sentido, Arévalo indicó que “particularmente en nuestra provincia nos encuentra al equipo de la ADE trabajando y colaborando en este momento con el Gobierno provincial”. Informó que se realizan reuniones con los distintos sectores productivos de las distintas cámaras empresarias donde reciben inquietudes y en función a ello, posteriormente, el Gobierno de Formosa evalúa cómo colaborar y cómo llevar esa inquietud al Estado nacional.“El ministro de Economía (Jorge Ibañez) y el gobernador (Gildo Insfrán) lo realizan permanentemente y de hecho así buscan un montón de soluciones que se han ido produciendo en apoyo a los emprendedores, a los monotributistas; financiamiento a las empresas más estructuradas, asistencia para sueldos, asistencia para el capital de trabajo, las líneas a tasa cero, pago de una parte de los sueldos del sector privado; son algunas maneras de paliar esta situación tan tremenda”, continuó Arévalo.Puntualizó que existen algunas actividades restringidas todavía pero, “felizmente otras han empezado a tomar impulso de a poco”.Sobre los créditos y asistencias que se están brindando sostuvo que “son unos créditos que se dan al sector privado, es una ayuda para seguir resistiendo; no es una situación fácil, jamás nos imaginamos que esto podía pasar y es una ayuda para poder abonar sueldos y costos fijos de un negocio”.Destacó, además, el rol del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que “también ha hecho y hace su aporte porque tiene una serie de fondos disponibles a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, para apoyar con líneas de crédito a tasa subsidiadas, como una forma más de acompañamiento a las empresas”.“Maravillosamente y con un enorme trabajo del Gobierno y de todos los formoseños no tenemos circulación del virus COVID-19 en la provincia”, refirió Arévalo ante el estatus sanitario de Formosa.Para finalizar, reflexionó: “Tenemos muchas esperanzas de que se siga con esta estrategia, ya que es muy triste saber de que en Chaco (tengo familia ahí) sufren porque todos los días o cada tantos días, un amigo o algún familiar se infecta o muere. Resulta que en Formosa eso no sucede, es un buen momento para reflexionar todo lo que venimos haciendo bien. Formosa es uno de los pocos lugares del mundo que ha resistido al ingreso de la circulación del virus”.