De manera virtual, docentes del Nivel Inicial festejaron su día

La directora del área, Olga Lotto, indicó que el festejo fue por videoconferencia, respetando el aislamiento, y que los escolares estudian en la casa acompañados de los familiares, con cuadernillos hechos por la Provincia.El 28 de mayo se conmemora el Día Nacional de los Jardines de Infantes y del Docente de Nivel Inicial. Al respecto, la directora de Nivel Inicial de la provincia, Olga Lotto, indicó que para celebrar este día, ante la situación de pandemia de coronavirus "hicimos una reunión virtual a través de la plataforma Zoom de la que participaron 72 docentes, siendo un festejo inédito donde incluso se mostraron trabajos alusivos en la transmisión online".En ese sentido, hizo notar que en este tiempo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio "seguimos enseñando desde la casa a través de plataformas digitales, manteniendo una comunicación online, con lo cual también nos aggiornamos los docentes a este momento; incluso muchas veces son los niños los que tienen más adherencia y facilidad a la hora de utilizar los aparatos tecnológicos".Además, informó la funcionario que niños y niñas de 4 y 5 años "cuentan con un cuadernillo elaborado por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, más el material impreso que envió la Nación a Formosa", resaltando que el cuadernillo que fue armado por la Provincia "está adecuado a nuestra normativa y realidad".Asimismo, la profesora Lotto, puso de relieve "como el familiar que queda con el niño en la casa, sean los padres, abuelos u otra persona se involucran en las actividades del jardín”, citando como ejemplo, los videos que se suben a las redes sociales, a donde se observan a los niños haciendo la tarea escolar en la casa y “junto a los padres dramatizando a personajes de cuentos, lo cual es muy positiva la presencia y el acompañamiento de los adultos en este momento de aislamiento”.Y añadió: “Para los niños y niñas los adultos son su espejo, entonces si por ejemplo ven que mamá no se coloca el barbijo, no respeta las normas de tránsito, ellos después imitan esas acciones", con lo cual “ahora en este contexto que estamos atravesando es fundamental guiarlos y acompañarlos para que mañana sean mejores personas”.Por último, dijo que con veinte años de docencia y retirada de la actividad por el cargo pública: “Si volviera a nacer volvería a elegir ser maestra jardinera, realmente los niños te dan fortaleza y te hacen crecer como ser humano”.En el interiorUn festejo particular fue el que realizaron las docentes del noroeste del territorio provincial. Se trata del JIN N°36 y SAT Nº 486 de El Solitario y el SAT Nº 90, en Río Muerto. Las maestras jardineras disfrazadas de payasos y con globos, recorrieron los domicilios de los escolares para entregarles regalitos.