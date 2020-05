Cooperativas formoseñas acceden al Programa de Trabajo Autogestionado

El subsecretario de Economía Social, Ricardo Fischer, desmintió que las cooperativas no estén accediendo a la ayuda económica que brinda la Nación y aseguró que desde el organismo se están coordinando las acciones necesarias para que cada trabajador y trabajadora puedan alcanzar este beneficio de forma directa.El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Secretaría de Empleo, dictaminó el establecimiento de una asistencia económica de emergencia en el marco del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), que está destinado a unidades productivas llevadas adelante por trabajadores y trabajadoras (Cooperativas de Trabajo), que sufrieron una merma en sus ingresos debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio.“Para nuestra Provincia, lo más trascendente de este Programa es la incorporación de dicho sector (la Economía Social) destinando fondos para responder a las necesidades de los cooperativistas, que vieron afectadas sus actividades por el COVID-19. La Subsecretaría de Economía Social se encuentra facultada para asesorar y recibir los proyectos de las cooperativas provinciales para su posterior elevación al INAES, evitando así la necesidad de gestores y agilizando el trámite”, precisó el subsecretario Fischer.Precisó que en la última resolución 144/2020 (MTEySS), se flexibilizaron algunos requisitos de dicho Programa para agilizar el acceso a la ayuda económica para los trabajadores cooperativistas, que sufrieron una merma en sus ingresos debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio.Pueden acceder al beneficio tanto las unidades productivas que hayan participado del Programa Trabajo Autogestionado, las que estén participando, como aquellas que no hayan registrado participación alguna en el mismo.Cómo participar en el ProgramaPara casos de cooperativas que hayan participado del programa, deberán inscribirse enviando un mail a eautogestionadas@trabajo.gob.ar, presentando:• Formulario para la presentación de solicitud en el marco de la Emergencia COVID-19 - Línea I – Ayuda Económica Individual, debidamente conformado.• Acta de designación de autoridades vigentes.• Libro de Registro de Asociados.• Planilla en soporte digital con los datos de las socias trabajadoras y socios trabajadores para los que se solicita la asistencia.Las unidades productivas que no hayan participado previamente del Programa deberán escribir al mismo correo enviando la siguiente documentación:• Formulario de inscripción en el Registro de Unidades Productivas Autogestionadas, debidamente conformado, suscripto por los integrantes del Consejo de Administración.• Estatuto; Acta Constitutiva; Matrícula de Inscripción en el INAES.• Acta de designación de autoridades vigentes.• Libro de Registro de Asociados.• Constancia de Inscripción ante la AFIP.• Formulario para la presentación de solicitud en el marco de la Emergencia COVID-19 - Línea I – Ayuda Económica Individual, debidamente conformado.• Planilla en soporte digital con los datos de las socias trabajadoras y los socios trabajadores para los que se solicita la asistenciaLa entidad interesada podrá solicitar por nota un Aval a la Subsecretaria de Economía Social para apoyar la presentación de la propuesta, la cual se presentará como información complementaria a los requisitos fijados.Se aclara que, la asistencia presenta incompatibilidad con la percepción de una remuneración laboral, proveniente de una actividad ajena a la unidad productiva autogestionada; prestaciones contributivas por desempleo; prestaciones previsionales; salario social complementario, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y/o ayudas económicas, previstas por otros programas nacionales, provinciales o municipales de empleo o de capacitación laboral.La información sobre el mismo puede encontrarse en www.argentina.gob.ar/trabajo/autogestionado o en https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-trabajo-empleo-y-seguridad-social-establece-una-asistencia-economica-deLas cooperativas de trabajo interesadas en este programa pueden realizar consultas al siguiente mail: trabajo.comisiones@inaes.gob.ar o a subeconomiasocial@formosa.gov.ar Indicar nombre y matrícula INAES de la cooperativa, dificultad por la que atraviesan y nombre y teléfono de contacto.Por último, desde la Subsecretaría de Economía Social se resaltó que se encuentran a disposición de aquellas Cooperativas que no cuenta con computadoras, scanner y acceso a Internet, ponen a disposición de ellos estos recursos para realizar el trámite.