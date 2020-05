Camefor ve con optimismo la pronta reactivación de la economía

Norma Ríos, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa y Vicepresidente de la Federación Económica de Formosa, indicó que siguen trabajando como sector en dar su aporte en mejorar las contingencias del actual panorama económico y explicó que mantienen reuniones constantes con sectores relacionados con el manejo de la economía nacional y provincial. La líder empresaria, se mostró muy optimista sobre la pronta reactivación económica del área en todo el país, aunque reconoció que tanto en capital como en el interior son múltiples los desafíos que les quedan por afrontar.“Yo creo que no estamos aislados, estamos mas comunicados que antes, porque esto de la pandemia hizo que usemos y aprendamos las cosas que no sabíamos del uso de las redes sociales y de la inclusión digital de la que tantos veníamos hablando. Estamos trabajando con la plataforma zoom, donde tenemos reuniones de la comisión directiva, charlas, capacitaciones, contención. Venimos trabajando con las emprendedoras, y empresarias. Dentro del grupo tenemos un nicho diverso e importante, con más de ciento veinte socias emprendedoras; muchas son profesionales, tienen negocios y venimos trabajando con esas plataformas. Tuvimos una capacitación de seis clases para manejar Facebook de manera profesional con lo que es la empresa de lo que cada una comercializa, así también como Instagram para llegar a mas clientes, como sacar las fotos, como editarlas, como llegar al tipo de cliente que se estaría buscando”, indicó Norma.Asimismo dijo que “mantenemos también reuniones zoom con los sectores del quehacer gremial empresario. Trabajamos con el presidente de la Federación Económica de Formosa, y un grupo del CAME UNIDA, que es un más que importante sector de todo el país, con más de cien cámaras y las Federaciones Económicas que nos unimos para ver qué nos está pasando en este contexto económico, porque no nos sentimos identificados con la actual conducción de CAME que fue lo que hizo que se forme el grupo. Nosotros estamos trabajando con todos, mantuvimos reuniones con varios ministerios de Nación, y de la Provincia, a través de las cuales nos enteramos sobre cómo están manejando ellos su área, y le contábamos cómo está la economía regional de su zona, y planteando las problemáticas de cada area, apícola, lechería, etc”.“Venimos lamentablemente de un gobierno que por 4 años donde la CAME fue usada para lo que el ex presidente Mauricio Macri quería transmitir y para beneficio de la conducción; y esto no redundo en el resultado de lo que las PyMES necesitaban y en todo ese proceso, se fueron olvidando de las Federaciones, de las Cámaras, por eso es que se esta trabajando de esta forma, presentando también proyectos e inquietudes, que se van generando con los distintos sectores que se van trabajando. Para dar un ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión por zoom con el presidente del Banco de la Nación Argentina, el Central donde también planteábamos cuestiones relacionadas a las líneas de crédito, tales como cuando va a salir el otro cupo que no lo tenían activado, y nos adelantaron cómo van a ir sacando líneas para reactivar la economía, como tienen pensado hacerlo después de la pandemia”, detalló.“En ese orden de cosas podemos transmitir que tienen pensado ayudar para que todos podamos salir de esta frágil situación, s incluso aquellos que están fuera del sistema, como una línea plus para aquellos monotributistas que cerraron sus persianas, para poder volver a incluirlos al sistema comercial. Así que siempre estamos en busca de tramitar soluciones”, agregó“Cada uno de nosotros transmitimos lo que venimos trabajando y de ahí surgen otras inquietudes, con lo de la pandemia ya llevamos casi más de 60 días con las puertas cerrados y también se está pasando por la situación de una gran cantidad de cheques rebotados, en todo el país. Estaba hablando con un empresario hace unos días que me comentaba que este mes tenía más de 10 millones de pesos en cheques rechazados con una cartera de 200 empleados, entonces venimos trabajando con todas esas cuestiones de ver como reactivar el país, y ver si, podemos profundizar una agenda de lo que les pasa a las pymes. Y es que. está demostrado que generamos trabajo con 2 o 3 o 10 empleados. También creo que tenemos un grado importante de optimismo en la provincia, y eso se vio con la reciente visitaba del presidente que nos llenó de orgullo como formoseños. El presidente estuvo firmando muchos acuerdos de obras importantes que estaban paradas hace más de cuatro años y eso va a generar mucha mano de obra y esa reactivación de una u otra forma, va también llegar a los comercios. Así que es una cadena en la que todos estamos esperando la reactivación económica”, especificó.“En el interior, al igual que aquí en capital tenemos muchos desafíos, y no podemos decir que estamos del todo bien porque no es la realidad, pero no perdemos la fe y el optimismo. Nosotras dentro de CAMEFOR, tratamos siempre de comprarnos entre nosotras, pero ahora estamos todavía más comprometidas, viendo quien tiene lo que necesitamos comprar y también promocionando los productos. Estamos profundizando acciones sobre cómo podemos ayudar a visibilizar sus proyectos. Nosotras teníamos una agenda importante para el año y nos tuvimos que transformar al manejo de las redes sociales”, comentó.