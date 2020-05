Cáceres repudió operativos mediáticos para denostar la gestión de Gildo Insfrán

El concejal justicialista Fabián Cáceres expresó su enérgico repudio a “los operativos de la prensa nacional” dirigidos en “contra de nuestro conductor y gobernador Gildo Insfrán” con el sólo “afán de pretender instalar la idea de que todo lo que se hace y dice en Formosa es falso”.“Pero como señalaba el general Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad. Y ésta muestra a todos que gracias al Modelo Formoseño nuestra provincia avanzó en todas las áreas, con independencia económica y justicia social que nos dio la soberanía política para constituirnos en comunidad organizada”, enfatizó.“Esto sólo se explica -añadió Cáceres- porque durante el peor gobierno nacional de la Argentina, donde Formosa sufrió una fuerte merma de la coparticipación y de fondos para obras, nuestro gobernador, con la visión política que lo caracteriza, había preparado a la provincia y a los formoseños para no depender económicamente de nadie. Y nunca cedió a las presiones para endeudarse”, dijo.Acotó que “esa excelente administración de los recursos permite a la provincia superávit continuo desde hace 18 años, que a la vez nos da la soberanía política al no depender de nadie sino de las decisiones que se toman en cada elección en la que nuestro gobernador es ratificado de manera contundente”.Consideró Cáceres que tales hechos son los que molestan a los que atacan a Insfrán. “Les duele que Formosa tenga una comunidad organizada, donde las organizaciones libres del pueblo actúan en forma coordinada con el gobierno. Y les duele que, gracias a este modelo, Formosa es uno de los ejemplos, en todo el país, de prevención y de atención a la salud, con obras que no se hicieron en la coyuntura sino que parten de una planificación y se plasman en el Modelo Formoseño para beneficio del pueblo”, concluyó.