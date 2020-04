Vacunadores de San Hilario aplican dosis antigripal a los adultos mayores

Adultos mayores de 65 años que residen en la localidad de San Hilario, distante a 50 kilómetros de la capital formoseña, recibieron la vacuna antigripal en sus propias casas. Estas acciones forman parte de la “Campaña de Invierno 2020”, que tienen como estrategia sanitaria la vacunación en terreno de los grupos denominados de riesgo, con el objetivo de prevenir patologías respiratorias y estacionales que pueden complicar la salud de las personas.“La vacuna antigripal reduce el riesgo y el impacto que puede tener la gripe, producida por el virus influenza, en la población vulnerable, por lo que en este contexto actual de pandemia es importante que los distintos grupos poblacionales objetivos reciban esta dosis anual, gratuita y obligatoria”, comentaron los vacunadores que trabajaron en el lugar.“Además de la aplicación de la vacuna les recomendamos a los vecinos que se respete la cuarentena obligatoria, que no salgan de sus casas a menos que necesiten realizar gestiones o compras muy necesarias”, dijeron”.Desde la cartera de salud provincial se recuerda que en toda la provincia equipos de salud recorren los barrios y los domicilios de losa vecinos con el objetivo de vacunar a todos los integrantes de las familias que pertenezcan a la población objetivo. En este caso destinada a adultos mayores de 65 años y los niños entre 6 y 24 meses.De la misma manera, se solicitó continuar respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional hasta el 12 de abril para todo el país.; además lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no compartir bombillas o cubiertos, estornudar en el pliegue del codo, no llevarse las manos a los ojos, nariz o boca antes de desinfectarlas, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia