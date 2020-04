SeTIC: Una encuesta sobre las tareas domésticas en la cuarentena

El equipo interdisciplinario del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC), dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia realizó una encuesta denominada “Tareas domésticas y por casa cómo andamos: pensémonos juntos”.Al respecto, la licenciada Lilian Elías, explicó que la intención de armar estas encuestas fue conocer principalmente como las familias ponen en práctica en época de cuarentena obligatoria el concepto de corresponsabilidad familiar, pero principalmente porque a través de las tareas domésticas se enseñan habilidades sociales, sostuvo.Para entender qué es la corresponsabilidad familiar, Elías ejemplificó sobre determinadas acciones que se repiten en el momento de hacer el trabajo doméstico como ser, “las tareas de limpieza quedan como asociadas a una cuestión de género, como ser propiedad de las mujeres; o también `que limpie mi hija y no hijo porque a él no le gusta limpiar`, lo que nos pone de manifiesto que frente a la cuarentena no es justo que solo una o dos personas se encarguen de limpiar la casa y las demás no hagan nada”.En consecuencia, la situación del coronavirus, indicó: “Pone a las familias en el reto de conocer cómo llevan adelante la dinámica en el reparto de los roles, cómo se reorganizan y principalmente fortalecer la cooperación porque indudablemente la cuarentena pone a prueba nuestra tolerancia, lo cual es interesante desarrollar como política educativa”.Puntualizando, que ese fue el objetivo del contenido del trabajo interdisciplinario que llevó adelante el gabinete del SeTIC, y que tuvo positivas respuestas de los padres. También en algunos casos, -contó Elías- decían porque a la escuela le interesa lo que se realiza en el ámbito privado del hogar. A lo que contestó: “Porque generalmente las cuestiones del trabajo doméstico diario son invisibles, ahora por la pandemia se volvieron visibles porque todos estamos en casa, y la paradoja es que escuela, que es un espacio público, se modificó e ingresó al hogar ya que la enseñanza continúa a través de herramientas pedagógicas virtuales”.Para remarcar, finalmente que “las tareas domésticas son una buena forma de enseñar habilidades sociales”. La encuesta se dio en el marco de las políticas educativas del ministerio, a través de la resolución que habla del desarrollo de capacidades socio afectivas Nº 536/19.