Se descartó nuevo cuadro sospechoso de coronavirus; Formosa sigue sin casos positivos

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, presidido por el gobernador Gildo Insfrán, confirmó que fue descartado el caso de una paciente de 84 años que había sido internada en un sanatorio privado con cuadro de neumonía, con lo cual la provincia de Formosa continúa sin casos positivos de coronavirus.Fue en el marco del parte informativo de este viernes 3, que brindó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, quien estuvo acompañado por el ministro de Cultura y Educación, el doctor Alberto Zorrilla, y el director de Epidemiología y del Hospital Central, el doctor Mario Romero Bruno.“Informamos que una paciente de 84 años, internada en un sanatorio privado con cuadro de neumonía, ingresó al protocolo como caso sospechoso –consignó González-. Tomadas las muestras este jueves 2 y realizado el análisis correspondiente, se informa que el resultado ha sido negativo para coronavirus, razón por la cual queda como caso descartado”.Apuntó además que “desde el inicio de la vigilancia sanitaria activa para coronavirus, son diez los casos de residentes en Formosa que han sido estudiados y descartados, y dos que figuran en el sistema informático de formoseños que residen fuera de la provincia. Todos ellos han dado resultado negativo para coronavirus”.Por consiguiente, certificó que “la provincia de Formosa, hasta la fecha, continúa sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19 según protocolo sanitario nacional”.Aislamiento obligatorioDe acuerdo al parte informativo, existen 449 personas con aislamiento obligatorio, sometidas al protocolo sanitario en carácter preventivo y bajo control por parte de la Policía provincial y de los agentes del sistema de salud. En el interior provincial son 221 las personas en esta condición y 228 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 90 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Este jueves 2 ingresaron a la provincia 416 personas y 350 vehículos, de los cuales 320 eran camiones de carga. Ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus, aunque igualmente se las deriva, salvo excepción legal, a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) para su evaluación y posterior definición de las medidas preventivas a cumplir.Desde el inicio de este trabajo preventivo de control sanitario y policial en los límites provinciales y en la frontera con el Paraguay el ingreso de personas disminuyó un 87%, fue destacado.Asimismo, se reiteró que el transporte de carga para el abastecimiento alimentario, sanitario y otros productos esenciales no tiene ninguna restricción de circulación, no pudiéndose alegar faltas de productos por este motivo.“Para el transporte de carga por camiones y para las personas en tránsito por nuestro territorio existen corredores sanitarios controlados, cuyo trayecto debe ser obligatoriamente respetado”, se recalcó.ControlesFueron controladas 3786 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todas las localidades.Además, fueron judicializadas 334 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 2587 vehículos y se secuestraron 32 de ellos.Vacunación antigripalEn el marco de la campaña antigripal domiciliaria que se viene desarrollando en toda la provincia, las vacunaciones previstas para este viernes en los barrios Nueva Formosa y El Porvenir se harán el sábado 4 de abril.En otro orden, respecto de los haberes de la Administración Pública Provincial, este viernes percibieron los mismos los agentes cuyos DNI terminan en 6 y 7. Este sábado finalizará el cronograma de pagos a aquellos que tengan documentos finalizados en 8 y 9.“Con ello, habrá cobrado sus haberes la totalidad del personal activo y pasivo de la Administración Provincial, con recursos propios y el aumento del 15% retroactivo al 1º de marzo dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial”, se remarcó.Compromiso ciudadanoEn el tramo final de la conferencia de prensa, se puso de relieve que “el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, presidido por el gobernador Insfrán, insiste en la necesidad de asumir el compromiso ciudadano de trabajar unidos para enfrentar esta emergencia sanitaria nacional por coronavirus y afianzar nuestras acciones en la lucha contra el dengue”.En este sentido, la participación en la jornada del intendente de la ciudad de Formosa, el ingeniero Jorge Jofré, “permite profundizar la coordinación de las acciones de descacharrizado, fumigación, desmalezado y concientización ciudadana”.“Hoy, como siempre lo hemos afirmado, la palabra salvadora es la unidad. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte.