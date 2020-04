Rige en la Provincia un nuevo sistema de circulación restringida para todo tipo de vehículos

“Hoy no tenemos casos de coronavirus en la provincia, por lo tanto tenemos que trabajar todos para prolongar esta situación de status óptimo”, exhortó el ministro de Gobierno, Jorge González, quien anunció este domingo la medida. A partir de la terminación del número de la patente, se administrará el día y la hora para circularEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 anunció este domingo un nuevo sistema de circulación restringida para cualquier tipo de vehículos, a partir del diseño de un esquema que tendrá en cuenta la terminación del número de la patente.El ministro de Gobierno, Jorge González, clarificó la medida: “La circulación restringida es para todos los vehículos”, mientras que “los permisos de circulación son personales”.En tal sentido, enfatizó que las personas que hayan acreditado en el sistema mediante declaración jurada al momento de la obtención de los permisos, podrán realizar la actividad que están exceptuadas en la normativa nacional vigente “sin ningún tipo de inconvenientes”.“Quedan exceptuadas de esta limitación las personas que trabajan en cualquiera de las actividades y servicios declaradas como esenciales en la emergencia por el Gobierno nacional y provincial, quienes podrán circular en los días y horarios establecidos en el permiso de circulación respectivo para desempeñar su tarea laboral”, señala la disposición que adoptó el Consejo de COVID-19.El titular de la cartera de Gobierno indicó que las nuevas actividades que se sumarán a las excepciones, “de ninguna manera significan un relajamiento de la cuarentena, sino que exige mayor responsabilidad”, y es por eso que “dimos a conocer el nuevo esquema de circulación de vehículos de todo tipo”, ampliando que los controles policiales continuarán.“Es responsabilidad de todos cuidar el estatus sanitario que hoy tiene la provincia, que junto a Catamarca son las únicas dos provincias argentinas que no tienen coronavirus”, sentenció el funcionario y pedió a los formoseños “cumplir con las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo”, para así “prolongar en el tiempo esta situación de no tener el virus COVID-19 en el territorio provincial”.El esquema para la circulación vehicular restringida es la siguiente: la terminación impar: podrán circular los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas. Mientras que las patentes con terminación 0 o par: días martes, jueves y sábados de 7 a 20 horas y domingos de 14 a 20 horas.“En ningún caso se elimina la obligación de exhibir los permisos de circulación que son exigibles”, aclaró el ministro de Gobierno, Jorge González.Respecto a la decisión del Ministerio de Transporte de la Nación que insta al uso obligatorio del barbijo en el transporte público, el ministro afirmó: “Adherimos a las medidas sanitarias que disponga el Estado Nacional”, volviendo a reiterar que en este emergencia la Nación fija las políticas sanitarias nacionales de manera centralizada, y en las provincias, como responsables de la salud pública “las aplicamos de manera descentralizada”.En tal sentido, “estamos trabajando en la normativa a aplicar en la Provincia de Formosa”El Gobierno Nacional otorgó un permiso excepcional denominado para “Volver a casa” a los argentinos que por diferentes motivos están varados, una situación sobre la cual el ministro González refirió: “Ese permiso lo maneja el Estado Nacional, con lo cual no conocemos cuántas personas lo solicitaron, lo que sí tenemos es el control de las personas que ingresan a la provincia”, a partir de los controles sanitarios vigentes en los accesos al territorio formoseño.Recordó que esa información se obtiene al instante a partir del sistema de software que maneja la Provincia, y que permite conocer en tiempo real cuando ingresa una persona por ejemplo por el acceso Cañada Rico en el departamento de Ramón Lista, que es una ruta de acceso que viene de Salta. “Tenemos el control vía terrestre, y la información online de la persona y el vehículo que ingresa, siendo exceptuados los transportistas”, precisó González.