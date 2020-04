Prosiguen tareas de mantenimiento de arterias en distintos sectores de la ciudad

Secretaría de Servicios PúblicosTodas las áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, desarrollaron durante la jornada del miércoles acciones planificadas de mejoramiento de arterias, limpieza y desobstrucción de desagües pluviales y recolección de residuos no convencionales en diferentes barrios capitalinos.Las tareas se ejecutaron en los siguientes conglomerados:Villa del CarmenAgentes comunales, empleando motoniveladoras, realizaron trabajos de perfilado de calles y cuneteo con carga directa en sectores internos.Lote 111Tuvieron continuidad las acciones de perfilado de calles enripiadas sobre el corredor del transporte urbano de pasajeros.PROCREARSe desarrollaron tareas de perfilado y cuneteo con carga directa sobre la Av. Italia, entre Av. Diagonal y Nicolás Avellaneda.LiborsiCon el empleo de máquinas, cuadrillas municipales y cooperativistas realizaron trabajos de perfilado sobre la calle Maipú, entre Juan L. Díaz y Av. 12 de Octubre.San MiguelProsiguen los trabajos de limpieza manual de cunetas sobre la calle Leandro N. Alem, complementados con la recolección de residuos no convencionales.San AntonioEn sectores internos, se intensificaron las tareas de limpieza de cunetas y desobstrucción de cruce de calles sobre la Av. Los Pioneros.El PorvenirAgentes comunales y cooperativistas acentuaron las acciones de perfilado de arterias y cuneteo con carga directa en sectores internos.Urbanización MaradonaLas acciones estuvieron centradas en el perfilado de calles, cuneteo con carga directa y recolección de residuos no convencionales en el interior del barrio.Antenor GaunaCon el despliegue de máquinas y camiones, operarios comunales y cooperativistas realizaron tareas de limpieza y perfilado de vías internas, complementadas con la recolección de residuos no convencionales.