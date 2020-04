Prohibido cobrar recargas en pagos con tarjeta

En el marco de las medidas de aislamiento social, es muy importante tener en cuenta, advirtió el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, que está prohibido las recargas en los precios finales de productos cuando la compra se realiza con tarjetas de DÉBITO o de CRÉDITOS en un solo pago. Si nosotros mismos, desde el Gobierno Provincial, estamos incentivando y pidiendo a toda la población que utilicen estos medios de pagos para acceder a alimentos, productos de limpieza, medicamentos y otros, para así evitar aglomeraciones, no vamos a tolerar que los comerciantes tanto de CAPITAL como del interior provincial, saquen ventajas de manera ilegal e irregular a los consumidores.El Organismo de la Constitución pidió concretamente que se abstengan de trasladar a los consumidores finales, los costos financieros y de servicios por la utilización de medios electrónicos de pago, (Tarjetas de Débito y Tarjetas de Crédito en un solo pago), a través de los canales tales como LAPOS Y POSNET este requerimiento se funda en que, numerosas personas, tanto de capital como del interior provincial, denuncian que se están efectuando recargos en las compras con Tarjeta de Débito en los comercios de la ciudad de Formosa que van desde el 3,8% hasta un 5% y recargos alrededor del 10% en compras con Tarjetas de Créditos, situación que se ve agravada en el interior con recargos que oscilan entre un 15% y 25% sobre el monto total de las compras, en un solo pago.En segundo lugar que, otros tantos, se niegan a recibir como medio de pago la Tarjeta de Débito, infringiendo lo normado en la Ley Nº27.253 lo que agrava aún más la situación que estamos atravesando, donde se insta a los consumidores a utilizar los medios de pagos electrónicos, ello conforme lo establece la Ley de Tarjetas de Crédito N° 25.065, como así también se inste a sus asociados a aceptar las tarjetas de débito y/o crédito y no apliquen recargos en las compras efectuadas con las citadas herramientas, ya que, la tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo, por lo tanto, no pueden cobrar un monto adicional por su uso en operaciones de compra de bienes o pago de servicios de acuerdo a la ley mencionada. Por último, Gialluca afirmó que, son momentos en que como nunca debe primar la solidaridad y es por ello que las prácticas abusivas las vamos a seguir denunciando para que todos los comerciantes, respeten, una vez en su vida los derechos de los consumidores.