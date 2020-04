Para Zanin, la Salud vs economía no constituye un dilema irresoluble.

El Contador Enrique Zanin presidente de la Federación Económica de Formosa, indicó que “cuando la pandemia se instala con fuerza en todo el mundo, se reconvierten las relaciones personales y de grupos dentro de una sociedad convulsionada. Se deteriora la economía, se cierran pymes por todo el país, se vuelven más vulnerables los grupos de riesgo y es el Estado el que debe intervenir con todos sus recursos que son escasos”.“¿Salud vs economía?No creemos que sea éste un dilema irresoluble. A las 24 actividades que se habían establecido como excepciones, se le sumaron las industrias con procesos continuos, curtiembres, restaurantes, locales de comidas preparadas, etc., Se sumaron además otros sectores de la producción, esenciales para activar la economía y suministrar insumos esenciales”, agregó.“La intención del gobierno nacional, con acuerdo de gobernadores, es ir liberando sectores que son sensibles en las economías regionales e importantes para el desarrollo del comercio exterior y suministro al mercado interno, sin que por ello se establezca el debate de “salud o economía”.No se trata de tener que elegir entre dos opciones, se trata de llevar a la par el cuidado de la salud y por otro lado tratar de mantener un ritmo de actividad económica compatible con los protocolos sanitarios establecidos. El Estado debe cumplir con sus obligaciones en la toma de decisiones que repercuten fuertemente en el contexto económico y social actual. Un Estado presente al que se le pide demasiado, con críticas de muchos sectores y poca solidaridad de los grupos concentradores de riqueza”, dejó claro.“La situación es crítica, de por sí crítica antes de la pandemia, con lo cual se puede esperar una caída del 5% al 6% del PBI, porque se deteriora aún más el consumo, se reduce la actividad social y cultural, se frena la actividad industrial y comercial y se frenan también las exportaciones, porque el consumo mundial está en recesión”, comentó.“Todos somos responsables. Las pymes de las economías regionales estamos en situación muy complicada, de extrema sensibilidad económica y financiera, que nos exige mucho esfuerzo para mantener las puertas abiertas de nuestras empresas. Se requiere de créditos a muy bajo interés o tasa cero, para pagar sueldos, impuestos, proveedores, servicios de electricidad, combustibles, etc. Sabemos también que los recursos son escasos y las bocas que alimentar demasiadas”, determinó.“Creemos firmemente que la sociedad en su conjunto debe accionar y apuntalar el nuevo paradigma que se genera, el paradigma de la solidaridad, porque es el único camino que podemos transitar de aquí en más. El mundo, como ha funcionado hasta ahora, no va más. Se imponen nuevas reglas, nuevos protocolos de actuación para la economía global y nuevos instrumentos de política para cuidar de una sociedad golpeada, que requiere salir dignamente con desarrollo, crecimiento y progreso”, finalizó el presidente de la Federación Economica.