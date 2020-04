Niños entre 6 y 24 meses reciben la dosis antigripal en sus propias casas

La vacuna antigripal en los domicilios de los vecinos tiene como objetivo inmunizar a las personas que integran los grupos de riesgo sin tener que moverse de sus hogares.Ante el contexto mundial por la propagación del COVID-19 y por la cual nuestro país está cursando la cuarentena preventiva obligatoria dispuesta por el gobierno nacional hasta el 12 de abril inclusive, equipos de salud de toda la provincia recorren los barrios de todas las localidades formoseñas para vacunar a los niños de 6 a 24 meses y a los adultos mayores de 65 años.Esta estrategia sanitaria se aplica con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en los diferentes vacunatorios de la salud pública, y a su vez que las personas reciban la vacuna antigripal.En la oportunidad los niños de 6 a 24 meses de la comunidad originaria Osvaldo Quiroga, a pocos kilómetros de la localidad de San Martín 2, fueron beneficiados con la dosis anual antigripal, de forma totalmente gratuita y en sus propios hogares.Desde la dirección del nosocomio comentaron que “tanto los adultos mayores de 65 años como los niños de edades comprendidas entre los 6 y 24 tienen prioridad en este momento, por la vulnerabilidad de su salud y por la situación que se está viviendo a nivel mundial por el COVID-19”.Desde el equipo de salud recordaron la importancia de no moverse de sus casas. “Estamos en cuarentena y es fundamental cumplir con el asilamiento preventivo obligatorio para evitar la transmisión del nuevo Coronavirus. Por eso invitamos a los que tienen que vacunarse contra la gripe a que esperen a los vacunadores. La vacunación está programada y vamos a llegar a todos los domicilios para garantizar la aplicación”.Finalmente, los profesionales contaron “durante cada recorrida insistimos a los vecinos con las medidas preventivas que deben poner en práctica y asumirlo como un hábito de vida saludable, y estas son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no compartir bombillas o cubiertos, estornudar en el pliegue del codo, no llevarse las manos a los ojos, nariz o boca antes de desinfectarlas, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia”.