Llaman a reflexionar sobre “El proyecto, la inversión inicial”

El vicepresidente del Colegio Público de Arquitectos de Formosa, José María Guarié, opinó sobre la emergencia sanitaria decretada en el país por COVID-19 y, al respecto, consideró que “el mundo está poniendo realmente a prueba el funcionamiento de sus hogares, el uso y mantenimiento de los espacios que se redujeron aún más o tal vez se ampliaron, por ejemplo el hecho de convivir en familia, en pareja o con uno/a mismo/a”.





“Cuando los familiares se quedan unos días en una determinada casa, por algún evento especial del año, se les hace un lugar y el propietario va adaptándose de una u otra manera por ¨unos días¨ a esa situación. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 sorprendió a todos, a algunos con mayor dificultad que a otros”, advirtió el profesional.





Desde esa perspectiva, consideró que se avizora que las crisis son “siempre una oportunidad” y en ese marco, las personas se darán cuenta si están viviendo bien, o si necesitan rever algunos espacios que en algún momento fueron pensados para algo y sirvieron para tal fin un buen tiempo, pero con los cambios, viene bien una remodelación, ampliación o refacción aparentemente sencilla.





Además, consideró que “tal vez la persona aún no cuente con casa propia, o no disponga de recursos suficientes para hacerla”. “Sin embargo, esta etapa de aislamiento social, puede ser un período para proyectar, diseñar cada espacio, calcular, computar, y ver etapas de construcción”, detalló.





En ese sentido, instó: “A no esperar a tener el dinero para hacerlo, porque ahí sólo habrá una inversión en ladrillos, como siempre a las apuradas. El mensaje que deja esta situación excepcional, es que las prevenciones y las previsiones vinieron para quedarse, y la construcción no es sólo inversión en materiales y mano de obra, y la idea generadora no es un dibujito, sino un concepto a partir del programa de necesidades, producto de un análisis del entorno y tecnologías disponibles, croquis preliminares, organigrama funcional con criterios de diseño, y modelados de maquetas en 3D que conforman el anteproyecto y el Proyecto ejecutivo”.





“Ahora que la obra privada está administrada en menos de 10 operarios, la Dirección de Obra debe coordinar rubros, realizar un plan de trabajo y tiempos para que la obra respete el protocolo, y el comitente haga una inversión eficiente”, explicó José María Guarié.





Ante esta realidad, el Colegio Público de Arquitectos de la Provincia de Formosa considera necesario generar actividades que promuevan y visualicen la profesión, y para ello plantea una serie de charlas en un formato novedoso y actual: “Conversatorio de Arquitectura” Live por Instagram TV.





Este formato virtual de conversatorio con arquitectos y arquitectas, idea del Área Estudios y Proyectos del Colegio de Arquitectos de Formosa, tiene como finalidad compartir las experiencias de quienes son protagonistas urbanos, desde un rol social, familiar, económico y cultural, que permita dejar un aporte como evidencia de las situaciones que inquietan a todos, en algunas de las facetas del ejercicio profesional, percepciones y criterios de diseño, artísticas o culturales.





Cada entrevista en vivo será una construcción cultural participativa. La aplicación utilizada (Instagram) permite interactuar en directo por el chat, observando la vivencia de cada espacio público o privado, acercar puntos de vistas, diferenciar escalas personales y sociales; dimensionar “lo mío” de “lo nuestro”, y concientizar sobre lo que se puede hacer entre todos.





En principio, se conversará sobre temas relacionados con cada parte de cada casa: La ubicación e higiene del baño; orden y secuencia en la cocina; ruidos e intimidad en sectores compartidos; dimensiones y accesibilidad para personas mayores o con reducciones físicas, niños, mascotas, re funcionalización espacial o necesidad de nuevos espacios, internet como servicio cultural clave.