Las Lomitas: violó la cuarentena y fue detenido con arma de fuego y cartuchos en un control

Sucedió durante un operativo de control vehicular y de personas realizado en la Ruta Provincial N° 32 y el acceso al barrio Industrial de Las Lomitas.La Policía de Formosa viene desplegando una serie de operativos de control relacionados al “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, establecido por Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) N° 297/20 PEN, como medida preventiva para evitar la propagación del Coronavirus.En este sentido conforme expresas directivas del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo en consonancia con el Comando Superior de la Policía, se diagramaron operativos en todo el territorio provincial, tras la adhesión de la provincia al DNU.Durante estos trabajos de concientización, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Cinco con asiento en Las Lomitas, realizaron un control de personas y vehículos con desplazamiento de conos lumínicos y elementos de bioseguridad en la Ruta Provincial N° 32 y el acceso al barrio Industrial de esa localidad.A las 17:30 horas identificaron a un hombre de 30 años que no contaba con autorización para circular en virtud a que no se hallaba en las excepciones del DNU. Por otra parte, el sujeto tenía en sus manos una escopeta calibre 16, varios cartuchos del mismo calibre y otro calibre 22 y 32.Al requerirle la documentación exigible conforme legislación nacional, no contaba con ningún papel que acredite propiedad, tenencia y portación. Ante la violación al DNU y al no justificar la procedencia del arma y cartuchos que transportaba, el hombre fue detenido; en tanto el arma y los cartuchos fueron secuestrados en presencia de testigos para luego ser trasladados a la dependencia, donde se inició la respectiva causa judicial con intervención de la justicia.