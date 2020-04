La campaña antigripal invierno 2020 avanza en localidades y colonias rurales de la provincia

Adultos mayores, embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años son prioridad en esta campaña que se realiza en todo el territorio formoseñoEn el marco de la campaña Antigripal Invierno 2020, en un contexto de pandemia donde Formosa hasta el momento no presenta casos de COVID-19, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa avanzando con el esquema de vacunación en todo el territorio provincial.De esa manera, un equipo de salud del Hospital de Ibarreta recorrió las casas de los vecinos en la Colonia “Maestra Blanca Gómez”, para aplicar la vacuna a las personas q integran los denominados grupos de riesgo.De acuerdo explicaron los agentes de salud, la franja etaria comprendida en esta fase de la vacunación antigripal incluye a adultos mayores, embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años de edad.Si bien la vacuna antigripal no previene el coronavirus desde la cartera sanitaria se afirma que ayuda a evitar complicaciones con otras afecciones respiratorias.“La vacuna antigripal reduce el riesgo y el impacto que puede tener la gripe, producida por el virus influenza, en la población vulnerable, por lo que en este contexto actual de pandemia es importante que los distintos grupos poblacionales objetivos reciban esta dosis anual, gratuita y obligatoria”, comentaron los vacunadores que trabajaron en el lugar.“Además de la aplicación de la vacuna les recomendamos a los vecinos que se respete la cuarentena obligatoria, que no salgan de sus casas a menos que necesiten realizar gestiones o compras muy necesarias”, finalizaron.Durante esta temporada, por decisión del Ministerio de Salud de la Nación, se adelantó 15 días la inmunización de los mayores de 65 años y el resto de la población más vulnerable frente al coronavirus, quienes tienen -más que nunca- indicación de recibir la vacuna antigripal.