IPS pagará a beneficiarios a través de cronograma escalonado

El administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, confirmó el cronograma escalonado de pago a los beneficiarios de toda la provincia de acuerdo a la terminación de los DNI.Ello en virtud de la contingencia sanitaria por la propagación del coronavirus, buscando evitar las aglomeraciones y así reducir el avance de la pandemia.“Teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo del coronavirus, continuando con nuestro protocolo y el cuidado a esta franja más vulnerable que son los adultos mayores, iniciaremos este cronograma escalonado el día lunes 13 de abril con la modalidad de pago de acuerdo a la terminación documental”.El lunes 13 se pagará a los que tengan documentos con la terminación 0 y 1, prosiguiendo el martes 14 con los DNI finalizados en 2 y 3. El miércoles 15 será el turno de los números 4 y 5, el jueves 6 y 7 y el viernes 8 y 9.“De esta manera vamos a desarrollar este cronograma de pago para que cada adulto mayor pueda cobrar el día que le toque, fundamentalmente teniendo en guarda la situación para poder de esa manera garantizar que no haya un aglutinamiento muy severo como sucedió lamentablemente en varios puntos del país”, subrayó Arrúa.Puso de relieve que “con muy buen criterio, el Ministerio de Economía de la provincia, conjuntamente con el Banco de Formosa, determinó que se haga de esta manera para que los adultos mayores puedan cobrar sus beneficios del IPS, cuidando las distancias y teniendo la seguridad de poder hacerlo dentro del protocolo”.99% bancarizadoA su vez, indicó que “el 99% de los pensionados provinciales está bancarizado”, marcando que “felizmente podemos decir que localidades tan lejanas a la capital como las del Departamento Ramón Lista hay cajeros automáticos y también la modalidad es la misma para toda la provincia”.“Lo que estamos anunciando es lo mismo para el beneficiario del barrio Obrero de la capital como para el de Lomitas o el de Juárez. Se va a respetar el mismo cronograma con la misma modalidad”, recalcó.Agregó que en el caso de la capital “una vez que cobren su beneficio pueden pasar con su talón de cobro por la Casa de la Solidaridad más cercana para retirar su bolsa de mercadería”, apuntando que respecto del interior “ya estamos enviando las mismas para que retiren del lugar acostumbrado como lo hacen todos los meses”.Asimismo, consultado sobre la importante labor que se lleva adelante en las Casas de la Solidaridad en el marco de la contingencia, destacó que “si bien se ha suspendido la concurrencia del adulto mayor a las mismas y con lo cual ciertas actividades que estaban acostumbrados a hacer, no así el servicio de vianda que en los turnos que ellos ya saben se entregan”.En ese sentido, Arrúa señaló que “hemos solicitado y en muchos casos felizmente se ha cumplido, en algunos otros no porque hay casos en los que el adulto mayor vive solo, es que puedan enviar a algún familiar a retirar el servicio”.“En los primeros días costó un poco mecanizar esto, lo cual es algo normal ante la emergencia, pero hoy podemos decir con seguridad que el sistema está trabajando y funcionando muy bien con la concientización del adulto mayor que entiende que este es un proceso delicado que los tiene a ellos como grupo de riesgo de esta enfermedad”, finalizó.