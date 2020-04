Ibáñez participó de la presentación de la Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública de las provincias

En la oportunidad, los representantes provinciales expusieron la situación de cada jurisdicción y advirtieron sobre la caída de la recaudación, cada provincia con su particularidadEl titular de la cartera económica provincial, Jorge Oscar Ibáñez, participó de la videoconferencia que encabezó este jueves el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para explicar cómo será el funcionamiento de la unidad creada por la Nación para acelerar la gestión de la restauración de la sostenibilidad de las deudas públicas de los distritos, al mismo tiempo que hizo un repaso del proceso de reestructuración de la deuda soberana y de las políticas macroeconómicas en el contexto del COVID-19.Durante el encuentro, que se extendió unas dos horas, los ministros provinciales manifestaron su respaldo a la estrategia de restauración, así como a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para paliar el impacto económico de la crisis del coronavirus, y celebraron la decisión de crear una unidad especial de apoyo a las provincias para gestionar la sostenibilidad de sus deudas.Guzmán detalló los objetivos de la nueva área, que se denominará Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial y dependerá de Ministerio de Economía. La unidad será conducida por el ex director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Rafael Brigo, quien también participó del encuentro. “Es esencial generar condiciones para acabar con la lógica dolarizadora en Argentina. Para garantizar un desarrollo federal sostenible e inclusivo necesitamos generar instrumentos de crédito y financiación en nuestra propia moneda”, afirmó el ministro nacional.Participaron también, desde la sede del Ministerio de Economía, el ministro del Interior, Wado de Pedro; la secretaria de Relaciones con Provincias de la cartera política, Silvina Batakis; el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y su par de Hacienda, Raúl Rigo.Tras explicar el funcionamiento de la nueva unidad de gestión, Guzmán repasó la marcha de la reestructuración de la deuda, luego del lanzamiento formal de la oferta a los acreedores externos.Reiteró que la Argentina hoy no tiene capacidad de pago para afrontar esa deuda, e insistió en la necesidad de converger en un camino de “deuda sostenible” para que el país pueda retomar la senda del crecimiento. “Argentina necesita generar capacidad de ahorro en su propia moneda”, afirmó Guzmán.Los ministros también coincidieron en la estrategia de normalizar el funcionamiento del mercado de deuda pública en pesos, como parte de un proceso para acabar con los endeudamientos en moneda extranjera y fomentar el mercado de capitales nacional.Tras las palabras del ministro, los representantes provinciales expusieron brevemente la situación de cada jurisdicción. Advirtieron sobre la caída de la recaudación, cada provincia con su particularidad, y la dificultad de algunas de ellas para afrontar sus compromisos de caja, situación que no es la de Formosa.De la reunión, además del ministro Jorge Ibáñez, participaron los ministros de Hacienda Pablo López (Buenos Aires), Sebastián Veliz (Catamarca), Martín Mura (CABA), Osvaldo Giordano (Córdoba), Marcelo Rivas (Corrientes), Maia Woelflin (Chaco), Oscar Antonena (Chubut), Hugo Ballay (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Quintero (La Rioja), Lisandro Nieri (Mendoza), Adolfo Safrán (Misiones), Guillermo Pons (Neuquén), Luis Visberg (Río Negro), Roberto Dib Ashur (Salta), Marisa López (San Juan), Ignacio Perincioli (Santa Cruz), Walter Agosto (Santa Fe), Atilio Chara (Santiago del Estero), Guillermo Fernández (Tierra del Fuego), Eduardo Garvich (Tucumán).