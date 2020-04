Ibáñez dio precisiones sobre los créditos a tasa del 0% para monotributistas y autónomos que dispuso el Presidente

Además, explicó los alcances del salario complementario que abonará el Estado a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado.El Gobierno nacional decidió ampliar los alcances del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por la pandemia de coronavirus ​y, en ese marco, lanzó créditos a tasa del 0% para monotributistas y autónomos, con un límite máximo de 150 mil pesos.El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, explicó los alcances de esta medida como así también lo referido a la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional; y la creación del salario complementario, asignación que será abondada por el Estado nacional para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado.El titular de la cartera económica provincial participó de la conferencia de este lunes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que explicó en detalle las nuevas medidas de Nación.Tasa CeroCon respecto a los préstamos a tasa cero, indicó que será para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, en el marco de sus respectivas competencias, con subsidio del 100% del costo financiero total.Se trata de una financiación que será acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario en los términos que establezca el Banco Central. El monto no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con un límite máximo de $150.000, desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas.Sueldos de empresas En crisisTambién se refirió a la medida que establece que el Gobierno Nacional pagará parte del sueldo de los trabajadores y trabajadoras de empresas en crisis. Se trata de un Salario Complementario equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes.Describió a la medida de “importantísima” teniendo en cuenta la situación particular por la que atraviesan las PyMES en Formosa y en todo el país y aclaró que el paquete de medidas podrá extenderse hasta el 30 de junio, inclusive.Prestaciones Por desempleoEl ministro Ibáñez también señaló que el decreto pone en marcha un sistema integral de prestaciones por desempleo que va de un mínimo de 6 mil pesos a un máximo de 10 mil pesos.Alcances en FormosaEl ministro Ibáñez advirtió la situación particular por la que están atravesando los monotributistas, que no están trabajando al no se considerada la actividad que desarrollan esencial en esta pandemia, por lo que consideró que los anuncios son importantes para este sector como así también para las empresas que no están operando o tienen una demanda tan ínfima que no alcanzan a cubrir la masa salarial.Transmitió el acompañamiento del Gobierno provincial a todos los formoseños en las gestiones que sean necesarias al admitir que “en la práctica no es fácil para algunos acceder a estos beneficios, por lo que estamos a su total disposición y vamos a ir viendo día a día, a la espera de la reglamentación”.