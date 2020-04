González: “Contamos en tiempo real con el nombre y el domicilio de las personas que ingresan a la Provincia”

Aclaró el funcionario que no se trata de un seguimiento de movimientos de las personas, como las películas de ficción, sino que “georeferenciamos el domicilio dado donde deben cumplir la cuarentena obligatoriaLa Provincia cuenta con un Sistema de geolocalización a través de la plataforma de comunicación 911 ECO (Emergencias de la Comunidad Organizada) que permite rapidez en la atención de las situaciones de emergencias, y el cruzamiento de la base de datos de los ingresos a la provincia a través de los pasos como Fraga, sobre la ruta 81 en la Línea Barilari o los ubicados sobre el río Bermejo.Este sistema asienta el nombre de la persona que ingresa al territorio y el domicilio donde debe guardar la cuarentena. Estos datos son volcados a un mapa de georeferencia con un punto de color rojo que significa que la persona ingresó a la Provincia, está cursando la cuarentena, y permite el control diario vía telefónica de su estado de salud y la visita del personal policial para constatar fehacientemente lo declarado”.La explicación de cómo funciona este sistema de georeferencia estuvo a cargo -durante la conferencia del mediodía- del ministro de Gobierno, Jorge Abel González, quien aseguró que la totalidad de las unidades de la Policía y del Ministerio de Desarrollo Humano están vinculadas, permitiendo en tiempo real conocer el nombre de la persona que ingresa al territorio y el domicilio declarado para transcurrir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.“No es un sistema de seguimiento, no tenemos el seguimiento de lo que hace la persona, georeferenciamos el domicilio. Tanto cuando ingresa al territorio como cuando lo atienden en el Centro de Pronta Consulta se marca el domicilio y allí debiéramos encontrar a la persona si la visitamos. Si sale no me consta, no es un seguimiento como en las películas”, aclaró el funcionario provincial.Indicó que el sistema también permite el control de los móviles tanto de la Policía como de Desarrollo Humano, a través de un seguimiento satelital, al chequear que cumplan efectivamente con su trabajo y las visitas establecidas.Al cumplir la persona con el tiempo de cuarentena y al no presentar síntomas, el punto en el mapa cambia de color rojo a verde.El ministro González resaltó que este sistema es posible a partir de los 2000 kilómetros de fibra óptica subterrada, a los más de 200 kilómetros de vinculación inhalámbrica y a un sistema rector del Estado provincial informativo que “nos permite políticas de gobierno electrónico como el descripto, brindando un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Formosa”.