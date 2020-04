Formosa, sin casos de coronavirus y en “situación sanitaria óptima para enfrentar esta pandemia”

El parte informativo correspondiente al martes 14 de abril del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 confirmó que el caso sospechoso de este lunes dio negativo para coronavirus, al igual que dos nuevos cuadros que se incorporaron en las últimas 24 horas, por lo cual la provincia de Formosa mantiene su status libre del virus.Así lo consignó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, quien certificó: “El caso sospechoso del joven formoseño de 24 años proveniente de la provincia de Neuquén reportado este lunes 13 arrojó resultado negativo para COVID-19. Sin perjuicio de ello, deberá continuar con la cuarentena obligatoria en la Escuela de Cadetes de la Policía de la provincia”.Indicó que en el transcurso de las últimas 24 horas se incorporaron por protocolo a dos personas como casos sospechosos.Se trata de una niña de 11 años oriunda de Laguna Yema, que ingresó al Hospital de la Madre y el Niño con un cuadro de neumonía, y otro paciente de 15 años con insuficiencia renal crónica en diálisis, que ingresó al Hospital de Alta Complejidad, con necesidad de asistencia respiratoria mecánica.En ambos casos se tomaron las muestras respectivas y en el transcurso de la mañana el Laboratorio de Biología Molecular informó que ambos resultados dieron negativo para coronavirus, enfatizó el ministro González, quien estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, y el doctor Mario Romero Bruno.En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19 según protocolo sanitario nacional.Visita del MalbránA su vez, el titular de la cartera de Gobierno comunicó que este lunes 13 “recibimos la visita del director del Centro de Contención Biológica del Instituto Malbrán y su equipo técnico a los fines de realizar la verificación y certificación de los estándares de bioseguridad del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad, donde se realizan los análisis de COVID-19”.“Como resultado de esta tarea, las cabinas de protección biológica de nuestro laboratorio alcanzaron los estándares óptimos para su certificación por parte del Instituto Malbrán, máxima referencia nacional en enfermedades infecciosas”, remarcó el funcionario.Aislamiento obligatorioSegún señaló el doctor González, existen 498 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía provincial y de agentes del sistema de salud.Son 227 personas en el interior provincial y 271 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 70 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.En cuanto a los ingresos a la provincia, este lunes entraron 307 personas y 274 vehículos, de los cuales 254 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) presentaron síntomas y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días.Además, fueron controladas 13.860 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 344 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Se controlaron 11.755 vehículos y se secuestraron ocho de ellos.Obra públicaEn el marco de la cuarentena administrada por el Gobierno Nacional y habida cuenta de la habilitación de la obra pública como actividad exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 extiende dicha excepción a la obra privada de construcción en el territorio provincial que involucre el trabajo de hasta diez obreros en forma simultánea, cumpliendo las medidas sanitarias específicas vigentes para esta situación de emergencia, además de la totalidad de las normas de seguridad e higiene del trabajo propias de la actividad.Controles de precios y mercaderíasEste lunes 13 se realizaron 26 actas de infracción en 16 puntos de venta en el marco de los operativos de verificación y control de cumplimiento de las normas que protegen al consumidor y los precios máximos de referencia.Se procedió al secuestro de más de dos toneladas mercaderías vencidas de ocho comercios y se procedió a la clausura preventiva por 24 horas de un autoservicio del barrio Bernardino Rivadavia.En relación a la operatoria habilitada para las entidades financieras y de crédito, se informa que las mismas fueron fiscalizadas y notificadas de la obligatoriedad del cumplimiento de la Comunicación “A” 6958 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que exige la atención únicamente mediante turnos previos y según la terminación del DNI.En esta misma línea y en el marco de la cuarentena administrada, se notificará que estas entidades deberán hacer cumplir los turnos otorgados previamente a solicitud de sus clientes, administrando las filas en sus locales de manera tal que se guarden las distancias sociales vigentes.En caso de incumplimiento de este control en la afluencia de los clientes a sus locales, las entidades serán pasibles de las sanciones previstas en la normativa vigente.Gripe y dengueEn otro orden, se informó que la campaña de vacunación contra la gripe continúa en toda la provincia. En la ciudad capital se estará realizando la vacunación domiciliaria este miércoles 15 en los barrios Facundo Quiroga, Fachini, San Juan I, Colluccio, Malvinas y San Isidro.“Ejerciendo el poder de policía sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, hemos avanzado en la mejora del sistema de notificación obligatoria de los efectores privados de casos de síndrome febril inespecífico compatible o confirmado de dengue”, se subrayó, marcándose que “ello nos permitió actualizar en el transcurso de 15 días las estadísticas provinciales, contando actualmente con 2342 casos”.En ese sentido, en el marco de la lucha contra el dengue, en la jornada de este miércoles 15 se continuará con la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Pirané, Las Lomitas, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Buenavista y la totalidad de la comunidad La Primavera.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios 140 Viviendas y 96 Viviendas de Clorinda, 17 de Octubre de Laguna Blanca, Centro de Buena Vista, Obrero de General Belgrano y Villa del Carmen de Laguna Naineck.Esta tarea se continuará también en los barrios de Formosa Capital informados este lunes, mientras que el trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Municipio capitalino y el Ministerio de Desarrollo Humano se efectuó este martes en los barrios Don Bosco, San Juan Bautista y Mariano Moreno, prosiguiéndose este miércoles 15 en los barrios Independencia y San Pedro.Compromiso ciudadano“Formosa se encuentra en una situación sanitaria óptima para enfrentar esta pandemia que asola a todo el mundo”, se subrayó desde el Consejo, haciendo hincapié en que “mantener protegidas a nuestras familias y a toda la comunidad depende del compromiso ciudadano serio, responsable y permanente de todos nosotros”.En esa línea, se insta a “asumir el desafío de mantener rigurosamente el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio provincial. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.