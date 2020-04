Formosa libre de COVID-19: Suspenden provisoriamente el ingreso de personas a la provincia

Al brindar el parte informativo de este lunes 27, el Consejo Provincial de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 certificó que Formosa continúa libre de coronavirus, a la vez que se comunicó la suspensión provisoria del ingreso de toda persona al territorio provincial, a los fines de adoptar medidas de mejoramiento permanente de los Centros de Alojamiento Preventivo.Se confirmó además la adhesión de Formosa al nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que establece la extensión del aislamiento hasta el 10 de mayo. Las medidas a nivel provincial se encuentran en estudio y serán informadas oportunamente.Lo anunciado fue expuesto por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, el doctor Jorge Abel González, quien –acompañado por el ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y el doctor Mario Romero Bruno- fue el encargado de la lectura del informe.En ese marco, subrayó que la provincia de Formosa se mantiene a la fecha libre de coronavirus, según protocolo sanitario nacional, por cuanto hasta ahora ningún caso ha dado positivo.En las últimas 24 horas se incorporó un paciente para estudio de COVID-19 en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de un hombre de 32 años, de ciudad capital, sin antecedentes epidemiológicos y con síntomas respiratorios que fue internado en una clínica privada, donde se le tomaron las muestras, esperando resultados en las próximas 24 horas.En el marco de la búsqueda activa de casos, se continúan realizando estudios en personas asintomáticas, todos con resultados negativos hasta la fecha.Aislamiento obligatorioSegún se precisó, existen 1337 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 721 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 616 en el interior provincial.Este lunes 27 se dará de alta a 81 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Además de la cuarentena preventiva en los Centros de Alojamiento, se continúa con el control de las cuarentenas domiciliarias anteriores al 21 de abril. En este marco, este domingo se constató que una persona que debía estar aislada en su casa, se encontraba en el domicilio tomando tereré con dos amigos.Ante esta situación, fueron llevados a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia y de allí los tres fueron ubicados en un Centro de Alojamiento Preventivo.Ingresos a la provinciaEste domingo 26 ingresaron 384 vehículos al territorio provincial, de los cuales 383 eran camiones de carga. Son un total de 416 personas, cinco de ellas con intención de permanecer en la provincia, que entraron por Mansilla e iniciaron la cuarentena preventiva obligatoria.A su vez, en la vía pública fueron controladas 16.156 personas (de las cuales 9437 lo fueron vía aplicación digital) en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 462 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Se controlaron 6783 vehículos y se secuestraron 51 de ellos; en tanto que, a partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patente, se secuestraron en la jornada del domingo seis automóviles y 26 motocicletas.Controles bromatológicosEn los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron diez comercios, labrándose un acta de infracción, clausurándose cuatro locales por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado.Gripe y dengueEste martes 28, la vacunación domiciliaria contra la gripe se realizará en los barrios capitalinos San José Obrero y San Martín; mientras que en el marco de la lucha contra el dengue se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Palo Santo, Ibarreta, Las Lomitas y comunidades indígenas aledañas, Laguna Naineck, Laguna Blanca y Siete Palmas.El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en la colonia Sudamérica de Siete Palmas y en los barrios Güemes y Agua Potable de Ingeniero Juárez, así como en los barrios de la ciudad de Formosa mencionados el domingo, sumándose el barrio San Jorge.El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Municipio capitalino se llevará a cabo en la jornada de este martes en el barrio República Argentina y junto con Vialidad Provincial se continuará en el barrio Simón Bolívar.Hábeas corpusEn otro tramo de la conferencia, el Consejo reiteró que este domingo se dio a conocer el fallo del juez subrogante Fernando Carbajal en la causa Davis, Suizer y Lee sobre hábeas corpus, en el cual resuelve “rechazar los recursos de hábeas corpus planteados en cuanto a la ilegalidad o arbitrariedad de las medidas adoptadas por el Consejo de Atención integral de la Emergencia COVID-19 de la Provincia de Formosa…”.“De esta manera se convalida legalmente las medidas sanitarias que hemos adoptado desde este Consejo en defensa del bien común y la salud pública de todos los formoseños”, manifestó el ministro González.Asimismo, se indicó que el juez subrogante realiza una serie de consideraciones y orientaciones en relación a la hotelería del Centro de Alojamiento Preventivo que funciona en la Escuela de Cadetes.Al respecto, “sin perjuicio de respetar la perspectiva jurídica de la resolución mencionada, estamos hablando de medidas sanitarias y, sobre el particular, el Ministerio de Salud de la Nación en el documento referido a nuevo coronavirus, hace mención de manera expresa a la declaración de la Organización Mundial de la Salud del 30 enero de 2020 que realiza una serie de recomendaciones para atender el evento que el 11 de marzo fuera declarado pandemia”.En particular, “en lo que hace a la organización asistencial expresa que ante un caso sospechoso se debe colocar al paciente en habitación individual de ser posible, y cuando no hayan habitaciones individuales disponibles, pueden ser agrupados con una distancia entre camas de al menos un metro. Estos parámetros son para casos sospechosos que tienen una exigencia mayor al caso de las personas que están realizando aislamiento sin síntomas en nuestros Centros, y aún así cumplimos los extremos requeridos”, se señaló.Asimismo, “en el documento Adecuación de Grandes Espacios en Edificios no Hospitalarios para la Emergencia COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación del 23 de abril, se recomienda, entre otras cosas, disponer de un baño cada diez personas, una ducha cada 25 personas y sin límites de personas en el lugar mientras se mantengan los espacios de distanciamiento requeridos”, se añadió.En ese sentido, se destacó que “nuestros Centros de Alojamiento Preventivo superan ampliamente estos estándares recomendados por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales especialistas en la materia”.Sin perjuicio de ello, “se están tomando medidas de mejoramiento permanente de nuestros Centros que contemplan lo sugerido jurídicamente por el juez subrogante Fernando Carbajal, aunque esto nos obligará, dado los términos de su resolución, a suspender provisoriamente el ingreso de personas a la provincia.Cuarentena obligatoriaEn esa línea se recalcó que “la cuarentena preventiva en nuestros Centros de Alojamiento es obligatoria para quienes elijan permanecer en el territorio provincial durante esta pandemia, con las excepciones por motivos de salud ya informadas”, subrayándose que “cualquiera de los allí hospedados puede optar por retirarse de la provincia cuando lo desee, como ya ha ocurrido con diversas personas que así lo decidieron voluntariamente”.Temporal en HerraduraEn otro orden, respecto del fuerte temporal de viento, granizo y lluvia que se abatió este domingo por la noche en la localidad de Herradura, se consignó que ya se recuperaron el flujo eléctrico, el servicio de Internet y el funcionamiento del cajero automático, a la vez que, en coordinación con la Municipalidad local, se envía la asistencia necesaria para atender a las familias afectadas.Adhesión al DNUAsimismo, atento al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20 mediante el cual se prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo, se aclara que la provincia de Formosa adhiere a esta medida sanitaria nacional.En relación a las nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento que propone dicho DNU, el Consejo informó que las mismas se encuentran en estudio.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finaliza el parte informativo.