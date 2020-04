Exhaustivos controles en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio

Se realizaron varias actas y detenciones a personas que infringieron el DNU Nº 297/20. Durante controles de seguridad vial se realizó más de 10 actas de Infracción y se retuvo 4 licencias de conducir; además se constató 4 locales comerciales que violaron el DNU, se demoró a 11 personas por ebriedad y desorden, uno de ellos portaba un arma blanca.Los operativos se enmarcan en las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, que permiten a la Policía llevar adelante tareas de prevención y seguridad vial.En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20 PEN que consiste en el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, la Policía dispuso que un importante número de efectivos con elementos de bioseguridad (guantes descartables, barbijos, antiparras y alcohol en gel) participe de los operativos en capital e interior, con la finalidad de hacer cumplir lo dispuesto por el presidente de la República Argentina.Por otra parte, el Comando Superior puso a disposición recursos logísticos entre ellos móviles, motocicletas, conos reflectantes, corseletes, entre otros elementos provistos por el Estado a la fuerza provincial para las actividades vinculadas a la seguridad pública.Al respecto se realizaron varias actas y detenciones de personas que se encontraban en la vía pública sin estar comprendidas en las excepciones del Artículo 6 del citado instrumento legal.Los trabajos abarcaron rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales, incrementándose los recursos humanos y logísticos, sumándose aquellos que cumplen tareas administrativas en la Jefatura de Policía.Pese al trabajo para evitar la circulación comunitaria del Covid-19, la fuerza no descuida otros servicios preventivos en entidades bancarias, cajeros automáticos, en inmediaciones a comercios, entidades públicas y privadas, establecimientos educativos, destacándose uniformados en inmediaciones a estos locales para evitar la comisión de delitos.Como resultado del operativo de fin de semana, 11 personas fueron demoradas por ebriedad y desorden, una de ellas con arma blanca, iniciándose causas contravencionales con intervención del juez de Paz de Menor Cuantía local.Por otra parte, se detectó que cuatro locales comerciales ubicados en los barrios Villa Lourdes, Fontana y dos en el barrio San Martín, que realizaban atención al público violando el DNU.Conforme lineamientos del gobierno provincial en materia sanitaria, la Policía colabora con el Operativo Integral de Limpieza y Descacharrizado, con la participación de otros estamentos del Estado entre ellos el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Servicios Públicos del municipio capitalino, fortaleciéndose las tareas tendientes a evitar la presencia de larvas del aedes aegypti y/o mosquitos que puedan propagar la enfermedad del dengue, zika o chikungunya.Los operativos conjuntos se llevan adelante en diferentes barrios de esta ciudad consiste en el descacharrizado, desmalezado y fumigación de espacios públicos y viviendas privadas, ante el peligro común para la comunidad formoseña.Seguridad vialEn lo que respecta a la seguridad vial, la Policía efectuó diversos controles en distintos puntos de la provincia, sacándose de circulación motocicletas cuyos conductores no cumplían con los requisitos mínimos para circular. Además, se retuvo 4 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.InteriorLas unidades regionales se encuentran a lo largo y ancho del territorio provincial, recayendo sobre los respectivos jefes la responsabilidad de intensificar los operativos de seguridad vial y ciudadana, para evitar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados, como así hacer cumplir los términos del DNU 297/20.En jurisdicción de la UR6 con asiento en Ingeniero Juárez, se acentuaron las tareas de control para evitar la circulación de personas que no tengan justificativos en la vía pública, dialogándose además con los caciques y referentes de las comunidades originarias para evitar esa situación.