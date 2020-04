Evalúan habilitar nuevas actividades el periodo de cuarentena administrada

En una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el Ministro de Gobierno de Formosa Jorge Abel González confirmó que recibieron una nota de la Jefatura de Gabinete de Nación con la propuesta de fijar las actividades que podían tener un régimen más flexible en el marco de la cuarentena administrada en la provincia.“Por una cuestión de responsabilidad institucional, vamos a esperar el anuncio oficial de la jefatura de gabinete. Nosotros entendemos que es el Estado nacional que fija las políticas públicas en materia sanitaria en este momento y somos las provincias los responsables de ejecutar esas políticas”, indicó González.Y aclaró: “Estamos trabajando en los protocolos respectivos para estas actividades, de hecho el listado que nos mandaron las englobamos en tres grupos distintos, elaboramos un protocolo de prevención para cada uno de estos tres grupos”.En ese sentido, confirmó que cuando el Estado Nacional anuncie las actividades que serán flexibilizadas para su realización, desde el Consejo darán difusión de los protocolos provinciales en redes sociales y páginas oficiales, “a los fines que todos aquellos ciudadanos a los cuales se les aplique estas medidas, tengan la oportunidad de conocer en profundidad y detalles cuáles son las medidas que deben cumplir, aparte de las generales”.Además, recordó que avanzarán en las medidas de prevención de las obras de construcción privadas con hasta diez obreros.“Insistimos en un punto que nos parece importante, esto no significa que la emergencia está superada, al contrario, esto requiere mayor responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas”, señaló.Por otro lado, aseveró que están fortaleciendo todos los controles de circulación, porque “encontramos muchas personas que creen que la situación está superada” y, al contrario, se deben redoblar los esfuerzos para que “podamos mantener a nuestra provincia con el status sanitario que tiene en este momento”.”Si logramos eso vamos a avanzar muchísimo porque el mejor remedio en este momento es quedarnos en casa”, expresó el ministro.Y agregó: “Es importante recalcar un aspecto que parece que algunas veces nos olvidamos, quienes estamos acá sentados brindando todos los días este informe del Consejo, somos los voceros de un trabajo de equipo, presidido por el Gobernador de la provincia y coordinado por el jefe de ministros, participamos todos los ministros con la responsabilidad que tienen”.En esa línea insistió con que “esto no es un trabajo individual” porque la salud pública de los formoseños y formoseñas requiere una atención integral y esa respuesta es “la que brinda el Gobierno de la provincia de Formosa a través de las decisiones científicamente fundadas que está tomando el Consejo”.Por último, se refirió a las denuncias penales efectuadas el miércoles por la noche, por las situaciones que vivieron las inspectoras de la subsecretaría de defensa al consumidor y usuario, que fueron ampliadas durante la jornada del jueves y que ya tiene medidas ordenadas por la justicia.“No es nada extraño, forma parte del avance de un proceso que se viene desarrollando y que sin lugar a dudas deberá investigarse hasta lo más profundo porque en estos tiempos de complejidad que estamos viviendo no podemos tolerar la violencia de género, ni ningún tipo de violencia”, concluyó.