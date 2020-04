Es obligatorio usar barbijo en el colectivo en la ciudad de Formosa

Asimismo el Consejo recomendó esta protección personal a quienes deban circular por la vía pública, especialmente a las personas con mayor riesgo y mayores de 60 años.En consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación, será obligatorio el uso de barbijos -pudiéndose ser estos de confección casera-, en el transporte público de pasajeros, de acuerdo a lo informado por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19.Asimismo el organismo recomendó el uso de este elemento de protección personal a quienes deban circular por algún motivo válido fuera de sus casas, especialmente a las personas con mayor riesgo y mayores de 60 años.“El uso obligatorio del barbijo fue establecido como obligatorio por el Ministerio de Transporte de la Nación, nosotros nos hemos adherido a esa normativa y la implementación práctica estará a cargo en el caso de la ciudad de Formosa por la municipalidad, responsable del transporte público de pasajeros que está en funcionamiento. El transporte interjurisdiccional no está habilitado por el momento” explicó el ministro de Gobierno Jorge González en conferencia de prensa.Consultado sobre el establecimiento de un “protocolo de circulación restringida de vehículos” por terminación de patentes durante la cuarentena explicó que “Estamos aplicando una restricción a la circulación, pero la misma disposición no se aplica para las personas exceptuadas porque las actividades que realizadas son consideradas esenciales (…) fueron ampliándose estas medidas repasemos los distintos comunicados y ahí están mencionadas la totalidad de las actividades consideradas esenciales y por lo tanto exentas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.Reconoció que harán falta algunos ajustes sin lugar a dudas, pero pidió tener en cuenta que “la excelente actitud está teniendo la policía de la provincia en el cuidado de la salud de todos”.Sin números de los que vuelvenEl funcionario comentó asimismo que el gobierno de Formosa solicitó al gobierno nacional el listado de solicitudes de formoseños anotados en el programa “Volver a Casa” para planificar su ingreso al territorio local, lo que aún no fue facilitado.“Sí tenemos los que ingresaron a la provincia, toda persona que ingresa a la provincia debe realizar la cuarentena obligatoria bajo control de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y de la policía” insistió y comentó el caso de los estudiantes provenientes de Corrientes que resultaron febriles y debieron ser aislados, y tomada la muestra correspondiente que arrojó resultado negativo para Coronavirus.“No hay excepciones, persona que ingrese a la provincia, debe hacer la cuarentena obligatoria.De hecho muchos padres que fueron a buscar a sus hijos en estos días al salir de la provincia son notificados que ellos también deben guardar cuarentena. Ir a buscar un hijo a Corrientes les llevó horas, pero deben hacer la cuarentena” remarcó González.PermisosRatificó el funcionario que ya se deben renovar los permisos para los ítem de fuerza mayor y atención de familiar enfermo, discapacitado, niña, niño y adolescente, porque los 45 mil que se habían tramitado caducaron.“Colocamos nuevos permisos con limitantes temporales, para fuerza mayor, con indicación de qué fuerza mayor se trata por 48 horas, y para el caso de atención de familiar una vigencia de siete días. Está en funcionamiento, hasta el mismo entregamos más de 12 mil” reveló.