Elogian las medidas nacionales y provinciales adoptadas para enfrentar la pandemia

Luis Recalde, presidente del Partido Intransigente (PI), destacó a la gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que “ha tomado las medidas necesarias y justas, en el momento oportuno” para enfrentar la pandemia del COVID-19, ponderando el accionar del Gobierno provincial encabezado por el gobernador Gildo Insfrán por “el control que se realiza día a día y el compromiso que se tiene para con el pueblo”.“Debemos agradecer que en esta situación de pandemia tenemos un Gobierno nacional y popular que ha tomado las medidas necesarias y justas, en el momento oportuno, lo cual ha permitido que registremos estos datos estadísticos en comparación con otros países denominados del primer mundo, donde evidentemente la gente y la salud pública pasan a un tercer plano”, subrayó el profesor Recalde.Aludiendo al plano provincial, apreció que “también tenemos que agradecer al Gobierno encabezado por el gobernador Insfrán por las medidas que se han tomado, el control que se realiza día a día y el compromiso que se tiene para con el pueblo”.“Merced a todo ello es que Formosa no tiene todavía ningún caso de COVID-19 y creo que no los vamos a tener en la medida de que sigamos cumpliendo con las reglas y las normas establecidas que son las convenientes”, remarcó, enfatizando que “la gente de Formosa ha tomado conciencia de que esto debe ser así para el bien de todos”.En ese sentido, marcó su coincidencia con “todas las medidas que se han adoptado desde la provincia. Por supuesto, quizás a algunos no les caen muy simpáticas, pero es lo necesario para poder llevar justamente un mejor control de la situación. No es que se prohíbe, sino que se trata de organizarnos de manera tal de evitar que este virus se llegue a propagar y que nos contagiemos”.Asimismo, Recalde hizo notar que la provincia viene trabajando férreamente no sólo en lo que respecta al coronavirus, sino también contra otras enfermedades como el dengue, que es endémica en la región norte del país.“Hace muchos años que se lleva adelante una lucha sin cuartel contra el dengue y así en todos los órdenes”, señaló, recalcando que “además tenemos un sistema de salud que no lo tiene cualquier otra provincia y en ese sentido se puede atender a la totalidad de los problemas de la población”.Tras comentar que junto a un grupo de jóvenes militantes del PI vienen trabajando en el marco de la pandemia, colaborando con comedores y concretando tareas sociales, puso de relieve que las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como el provincial son las adecuadas, por cuanto prevalecieron la vida y la salud por sobre la economía.“Gracias a Dios y al pueblo que tenemos que tuvo que sufrir lo que es el neoliberalismo encarnado en Cambiemos-Juntos para el Cambio y en la figura de Mauricio Macri, que hoy tenemos un Gobierno nacional y popular que tiene en cuenta fundamentalmente las necesidades del pueblo”, finalizó, categórico.