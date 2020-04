Edgar Pérez "Tenemos como prioridad garantizar el acceso de los alimentos y proteger el bolsillo de los formoseños"

El arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, informó que se ha conformado un equipo de fiscalizadores para controlar y hacer cumplir los precios máximos de referencia de unos 2300 productos, establecidos desde el Gobierno nacional.Los productos abarcan a prácticamente todo el abanico del consumo masivo tomando valores de referencia correspondientes al 6 de marzo pasado, con el objetivo de evitar las prácticas especulativas.En este sentido, Pérez comentó que se ha dispuesto el armado de un equipo de trabajo de unos 30 fiscalizadores divididos en distintos comercios, "son compañeros que ante esta situación particular y atento a las medidas nacionales dispuestas sobre los precios de referencia máximo, se saldrá a fiscalizar cadenas de comercialización mayoristas, minoristas, y autoservicios".Agregó que "en primera instancia se verificará el cumplimiento de las normativas elementales como son la Ley de Defensa al Consumidor -cuya autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Defensa al Consumidor de la Provincia- la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Abastecimiento, que son normativas nacionales, que junto a las disposiciones que en este tiempo ha sumado el Gobierno nacional permiten que éste organismo pueda intervenir en el control y la fiscalización, dentro siempre del marco legal", explicó Perez.Destacó el arquitecto que se trabaja en conjunto con otros organismos, "como es el caso de la Dirección General de Rentas de la provincia, que permiten ir corrigiendo aquellas desviaciones o incumplimientos que se puedan estar dando".Subrayó que desde el Estado provincial no solo se está atento a las medidas de protección a la salud, sino también "tenemos que proteger el bolsillo de los formoseños y garantizar el acceso de los alimentos a la mesa las familias"."No podemos permitir de ninguna manera que en medio de una emergencia, de una pandemia, existan algunos pícaros o vivos que especulen con esta realidad y quieran sacar ventaja económica", recalcó el funcionario, "esa acción alguien la paga, y lamentablemente quien más la paga es quien menos recursos tiene, ya que los recursos que destina la familia de más bajos ingresos es fundamentalmente para la compra de alimentos", continuó.Denuncias por sobrepreciosPérez instó a la comunidad en general a colaborar realizando denuncias en abusos de precios, “contamos con la línea fija 4436198 en los horarios de 7 a 13 horas y de 16 a 20 horas. En la Subsecretaría se recepcionarán las denuncias o los reclamos de los consumidores”.Al momento de realizar la denuncia, es necesario que el usuario especifique el nombre del comercio y el producto en cuestión, de esta manera los fiscalizadores puedan dirigirse al lugar a validar el reclamo.Puso en valor, “el trabajo de los compañeros que desde hoy están en las calles cumpliendo la tarea de hacer cumplir las normativas y la decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán en avanzar hacia esa línea”.“Somos parte de un gobierno que trabaja todos los días para que un elemento tan fundamental -como lo es garantizar el acceso a los alimentos- se cumpla. Y va más allá de esta pandemia, se viene haciendo hace muchos años”, recalcó Pérez.Referenció que “Defensa al Consumidor tiene un rol muy importante ahora, lo vamos a hacer juntos ya que es una construcción colectiva, y donde el sector privado debe entender que no se trata de una persecución, se trata de cumplir la responsabilidad y la obligación que le cabe, y nosotros como gobierno el de estar presente del lado de la gente para ir corrigiendo aquellas cuestiones que no se están haciendo bien”, culminó Édgar Pérez.