Economía habilitó más actividades productivas para el período de cuarentena

Durante una conferencia de prensa, el ministro de economía de la provincia, Jorge Ibáñez, acompañado por el ministro de gobierno, trabajo y justicia e integrante del Consejo Integral de Emergencia COVID-19, Jorge González, presentó las nuevas medidas económicas que se tomaron para atenuar el impacto del aislamiento obligatorio en la economía nacional y provincial.





Se tratan de decisiones que habilitan nuevas actividades productivas que se suman al listado de las que estuvieron autorizadas desde el inicio de la cuarentena con el objetivo de poner en marcha, de manera paulatina, la economía y que los comerciantes que no estén facturando puedan “tener algún alivio”.





En ese contexto, Ibáñez sostuvo que las tareas que más impactan en la economía formoseña son la venta de insumos de materiales de la construcción para los corralones, las vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal, curtiembres, aserraderos, fábrica de colchones, de maderas, de maquinarias, las que están vinculadas con el comercio exterior, y los servicios esenciales de mantenimiento y fumigación, como también las guardias mínimas de atención en las mutuales y cooperativas de crédito.





Estas actividades productivas se agregan a la cartera de las permitidas por el Gobierno Nacional para la provincia de Formosa.





Además, el ministro resaltó dos medidas tomadas por el Banco Central de la República Argentina, que se relacionan de forma directa con el comercio y las PYMES y tiene que ver con el plazo de presentación de los cheques que se “han empleado en treinta días adicionales”.





“Y un segundo artículo muy importante, que es una suerte de segunda presentación para los cheques rechazados con ese sello que dice sin fondos disponibles en la cuenta, que es lógico, quien no esté vendiendo, no puede recaudar, no podría estar cubriendo los cheques, entonces vamos a tener la posibilidad de que ese cheque rechazado pueda ser nuevamente presentado al cobro como si fuera un cheque emitido ese día”, explicó el funcionario.





Pero anticipó que “quedaron en el tintero del Banco Central”, un pedido que se emitió desde los distintos ministerios de economía de las provincias, que tiene que ver con la posibilidad de volver a los endosos en los cheques, pero aún no fue resuelta.





También, trajo a colación el DNU N° 332, dictado por la Presidencia de la Nación que dispone una asignación compensatoria al salario de los empleadores de hasta cien trabajadores.





“Es decir aquellos que tengan hasta cien trabajadores, que están divididos hasta 25, de 26 a 60 y de 61 a 100, van a tener la posibilidad de recibir un sueldo mínimo vital y móvil, o sea 16875 pesos, que pone ANSES en la cuenta de ese trabajador y el saldo para completar su sueldo en la PYME lo tiene que poner el empleador”, indicó Ibáñez.





Y otra medida importante será comunicada por el banco de Formosa: “Recordarán que el presidente anunció el otorgamiento de un crédito para pagar una masa salarial de todas aquellas PYMES, comercios, negocios que no tengan actividad o que se viera fuertemente perjudicada por la pandemia”, señaló.





Y aclaró: “Tiene una tasa de interés del 12%, es a 12 meses con tres meses de gracia, es decir, comenzarías a pagar una vez que podamos superar esta etapa”.





Por otro lado, el ministro de economía se refirió a la co participación federal y dijo que la recaudación tributaria “está cayendo en el orden nacional”.





Por ende también decae en la co participación federal de impuestos que luego deben co participar con los municipios y “lo mismo ocurre con la co participación provincial”.





“Tiene dos problemas el impacto del coronavirus en la recaudación: uno está generado indudablemente por el desplome de la actividad económica, es decir a menor actividad, menor recaudación. Y el otro, igual de delicado, es la recaudación fiscal quedó 13 puntos por debajo de la inflación”, argumentó.





Y agregó: “Pero llevamos tranquilidad a los agentes públicos, estamos en condiciones de cumplir como lo estamos haciendo sin ningún problema con nuestras obligaciones salariales y con proveedores y contratistas. Por supuesto habrá obras públicas que achatarán su curva de inversión como se hace cada vez que el Estado tiene algún problema de índole fiscal pero creemos que nada más que eso”.





Por último, aseguró que el personal de salud tanto de los sistemas nacionales como provinciales, que estén afectados en el combate contra el coronavirus, cobrarán el beneficio de los cinco mil pesos por mes en abril, mayo, junio y julio, a través de ANSES, por ser una medida del Gobierno Nacional.