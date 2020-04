Créditos a pymes: el Banco Formosa ya prestó $ 10 millones a empresas locales

El Banco Central de la República Argentina tomó la decisión de establecer líneas de créditos a través de las entidades bancarias privadas a las medianas y pequeñas empresas, para que éstas puedan hacer frente al pago de los salarios de sus trabajadores. Con la novedad de que los préstamos que se otorguen serán al 24% anual con tres meses de plazo de gracia.Al respecto, el contador público, Julio Svartz, un hombre de consulta habitual en materia económica, dijo que el Banco Formosa ya prestó $ 10 millones a PyMES formoseños, sin tener aún el dato preciso de cuántas empresas solicitaron el crédito.Referenció que esta medida dispuesta por el BCRA “es clave” ante la situación de crisis económica global que acarrea la pandemia del coronavirus, que obviamente también afecta a la Argentina.No obstante, pese a esta situación, hay muchas entidades bancarias, especialmente, extrajeras como el caso del banco Santander, que no dan la línea de crédito y otros bancos que ponen muchas restricciones, aseguró.Por lo que también mencionó que desde el Gobierno Nacional, se vienen dando varios anuncios dedicados al sector de las PyMES, que afrontan pérdidas económicas por la caída de la actividad y las ventas producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.Fue la semana pasada que la cartera de Economía y Producción nacional dieron a conocer una línea de subsidio dedicado también a afrontar el pago de la nómina salarial de los trabajadores de empresas de entre 1 y 100 empleados registrados. Así el Estado nacional inyectó $350 mil millones de pesos a la economía local.Otro medida que también no quieren aceptar es la reducción de la tasa nominal anual de las tarjetas de crédito que no deben superar el 49,5% según el BCRA, “pero que cuando llegó los resúmenes seguía figurando a un 55%”, no acatando las normativas del Banco Central dijo el también docente universitario.Resumiendo que “queda claro que las políticas sociales que está aplicando la Argentina y el Gobierno Nacional son medidas claves para inyectar dinero y poder contener a la economía nacional en una situación de emergencia sanitaria”, que como había señalado el presidente la prioridad es cuidar a los argentinos.Acerca de justamente cómo los distritos provinciales también hacen frente al coronavirus, Svartz fue categórico al reconocer que la provincia de Formosa fue “una de las más preparadas”, en cuento a que tiene un superávit fiscal hace 18 años, las cuentas ordenadas, y administra una industria local tanto científica como textil.“Tenemos un laboratorio que es Laformed donde se elabora los medicamentos para proveer al sistema sanitario provincial, hoy está dedicado exclusivamente a la elaboración de alcohol en gel y otros insumos necesarios en esta pandemia; también el caso de Fontex, pasó de hacer guardapolvos e indumentaria para la policía de la provincia, a estar abocado confeccionar mamelucos de seguridad que utiliza el sector sanitario, así como también los barbijos con las medidas de control de bioseguridad. Y Nutrifor, que está abasteciendo con alimentos a sectores de la sociedad, especialmente a los más vulnerables”, argumentando sobre la presencia del Estado provincial y que en este tiempo, el gobernador Insfrán, visitó cada una de las empresas formoseñas que se mencionaron, supervisando la labor diaria que llevan adelante, y que “son prioritarias para cuidar a todos los formoseños”, terminó el consultor económico.