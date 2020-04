COVID-19: Destacan que "la UNaF se ha adecuado a la nueva forma de enseñar"

El secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Psgo. Rafael Olmedo, subrayó que ante la suspensión de las clases presenciales debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido ante la pandemia del COVID-19 la casa de estudios "se ha adecuado a la nueva forma de enseñar"."Se trata de una situación que estamos atravesando no solamente nosotros como institución universitaria, sino todo el país y a nivel mundial", indicó el funcionario.Enfatizó que "si bien esta pandemia no nos encontró tan organizados en un primer momento, hoy podemos decir que el sistema universitario de ha adecuado a la situación a través de todo el respaldo legal y académico, entendiendo que la Universidad debe funcionar a partir del desarrollo de sus clases y las acciones sociales que tiene que llevar adelante"."El sistema universitario argentino está conteste con esta situación difícil que está atravesando la Argentina", recalcó, marcando que "la Universidad Nacional de Formosa se ha adecuado a la nueva forma de enseñar que se está desarrollando en todas las Universidades Nacionales.Indicó que "estamos aprendiendo y caminando en este proceso, por lo que tenemos de destacar el trabajo de todo el equipo, al igual que la disposición de las autoridades, en cabeza del rector, Esp. Augusto Parmetler, que estableció la continuidad del desarrollo pedagógico como así también el calendario académico"."Ello exigió legislar en función de los nuevos tiempos e instruir en todo el soporte tecnológico que tienen que utilizar los docentes de las distintas cátedras, a los efectos de que estén en continuo contacto con sus alumnos, a través de clases virtuales, herramientas digitales, etcétera"."Podemos decir que en un alto porcentaje se está desarrollando el dictado de las clases virtuales y los profesores se han adecuado a los nuevos tiempos y a las exigencias que está demandando el sistema universitario", acentuó el secretario Olmedo.Finalmente hizo notar que por disposición del rector de la UNaF "se está trabajando para recuperar a los alumnos que no se conectan por diversos motivos como el acceso a la conectividad, lo cual es muy importante para nosotros, por lo que además se están elaborando estrategias y dossiers digitales con material bibliográfico y guías de estudio, entre otras herramientas", subrayando que "se está legislando a partir de la situación que estamos viviendo".