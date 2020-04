Coronavirus: Pirané intensifica controles sobre la logística de abastecimiento

El intendente de la localidad de Pirané, Mario Diakovsky, cumplió con la palabra empeñada y renovó el contrato a 190 trabajadores de la anterior gestión municipal, así como también pasó a planta permanente y promocionó a otros tantos. Ante el contexto de coronavirus, se intensificaron los controles en el territorio.“Yo, de alguna manera heredé las familias contratadas por el ex intendente, y ahora se los volvió a contratar; firmamos un contrato -en principio por 3 meses- renovando el contrato a los 190 trabajadores nuevamente por 6 meses, también se pasó a planta permanente a algunos empleados que tenían 18 años de antigüedad en el municipio y otros fueron promocionados con alguna categoría”, afirmó el intendente.Además, la municipalidad hizo entrega de equipamientos de trabajo a los empleados del organismo, “buscamos brindarles lo mejor para un buen desempeño en sus espacios laborales”, dijo el Jefe Comunal. Es así que se proveyó al personal de equipos completos para el sector de herrería, indumentaria para el personal de matadero y el cementerio, así como también vestimenta e indumentaria al área de vectores y zoonosis municipal.CoronavirusLuego de la situación vivida en todo el país durante el pago a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, se mejoraron las condiciones de espera en todos los organismos. Pirané contó en la primera jornada extraordinaria de atención bancaria durante el fin de semana con una estructura que ayudó a ordenar la recepción y las filas en las calles de quienes, en menor medida, asistieron a cobrar sus haberes.En este sentido, Diakovsky puso en valor el trabajo en conjunto del Comando de Emergencia Sanitario COVID-19, compuesta por la Municipalidad de Pirané, el Honorable Concejo Deliberante, Delegación Zonal, Hospital Distrital, y Policía de la Provincia, quienes asistieron a las personas que se acercaron a los bancos a cobrar, “brindamos un rico chocolate acompañado de pan casero, caramelos, agua; pusimos sillas para poder esperar los turnos del pago y además quiero agradecer al Dr. Herrera del Hospital Distrital de nuestra localidad que realizó con el personal de salud, el servicio de vacunación antigripal para las personas mayores de 65 años”.El intendente indicó que “aprendimos algo de todo esto, tal vez lo hubiésemos hecho años atrás, esto también va a marcar un antes y un después; ya que ahora lo podemos hacer de seguido”.Agregó el Jefe Comunal que se colocaron baños químicos para mayor comodidad de los presentes y que la cantidad de personas que se acercaron a cobrar sus haberes en el Banco Formosa, Banco Nación y Correo Argentino, lo hicieron “con calma” y “en menor medida, no fueron tantas como los días anteriores”.DesinfecciónDiakovsky puso en relieve el trabajo de prevención y desinfección que se realiza en la localidad, “si el banco tiene que atender, ya desde la noche anterior se está desinfectando todo, este trabajo se realiza también en la ruta porque desinfectamos los camiones -que vienen especialmente de la zona del Chaco- se realiza una desinfección general en un control de la zona sur (viniendo del Colorado), y se toma la temperatura al conductor”.“Se estaciona al camión en una playa de estacionamiento, los comerciantes retiran las mercaderías -no entran los camiones a Pirané- y esto ayuda mucho ya que no sabemos cómo se manipularon los productos que están ahí adentro”, explicó el intendente.Aclaró que los productos lácteos no requieren del procedimiento dado que están dentro de un equipo de frío, “los médicos que están en nuestro equipo de control nos dijeron que no era necesario”.“En cambio los paquetes de pollos, por ejemplo, sí son desinfectados y no quedan en el playón por una cuestión de la cadena de frío -que tampoco podemos descuidar- así que ellos sí entran a la ciudad pero no así los otros camiones que traen mercaderías”, subrayó.Asimismo, valorizó el trabajo de la policía de Formosa “hacen un trabajo ejemplar en Pirané, trabajamos en conjunto también con otros organismos a pesar de tener cerrada la municipalidad, pero en lo que se refiere a impuestos, carnet, bromatología y algunas oficinas estamos trabajando, respetando por supuesto las normas sanitarias”Regreso a la actividadDiakovsky informó que hay actividades que se retoman paulatinamente como es el caso de las herrerías, aserraderos, entre otras “se abrieron las puertas de algunos aserraderos, también del sector de la construcción y eso tranquiliza un poco a los pobladores que estaban muy preocupadas por el trabajo; ahora los ladrilleros pueden trabajar ya que los aserraderos están habilitados”.Para finalizar agradeció el acompañamiento del Gobierno de la provincia, “los intendentes no estamos solos y en esto agradezco al gobernador Gildo Insfrán, al vice gobernador Eber Solís, al ministro de Gobierno Jorge González, que sin su coordinación esto no hubiese sido posible”.“Pido a toda la comunidad que no se relaje, que sigamos manteniendo las distancias y respetando las medidas sanitarias”, cerró.