Consejos para adquirir alimentos saludables e inocuos

En el marco de la campaña “No comprometas tu salud”, el Senasa repasa las principales recomendaciones a la hora de comprar alimentos para cuidar la salud de las personas.Buenos Aires - Saber cuál es la información y las pautas que debemos considerar al hacer las compras es importante para adquirir un alimento inocuo.En esta etapa de la cuarentena, es importante reforzar los cuidados a nuestra salud y tomar recaudos en cuanto a la compra de alimentos para evitar enfermedades de transmisión alimentaria (ETA).Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) velamos por la inocuidad de los alimentos y por eso repasamos algunos de los principales aspectos que los consumidores deberán tener en cuenta para estos momentos:•RÓTULOS/ETIQUETA: Comprar productos con rótulos, dado que son una garantía de seguridad, los mismos deben contener el número de habilitación del Senasa, los números de registro RNE Y RNA.•FECHA DE VENCIMIENTO: Mirar siempre la fecha de vencimiento que aparece en la etiqueta o rótulo, en caso de que no aparezca, evitar comprar el producto. Tener en cuenta que no se exige para:o Frutas y hortalizas frescaso Vinos y bebidas alcohólicas que contengan 10% o más de alcohol.•ORIGEN: Comprar alimentos debidamente identificados que garanticen un control desde su origen.•CADENA DE FRÍO: Al comprar productos congelados prestar atención a su temperatura, estos deben estar duros al tacto y no tener escarcha o hielo en el envase. Al llegar a casa, guárdarlos inmediatamente en el congelador.•CONTAMINACIÓN: Evitar las contaminaciones, proteger los alimentos con papel de uso alimentario (film o bolsas aptas para alimentos) y separar aquellos crudos de los cocidos.Para obtener más información sobre prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, los interesados pueden ingresar a nuestro apartado de la campaña no comprometas tu salud